أكد قائد فريق القادسية السابق محمد الضلعان، أن فريقه يمتلك جميع المقومات الفنية التي تؤهله للمنافسة بقوة على لقب كأس السوبر السعودي، في ظل ما يضمه من أسماء مميزة وعناصر قادرة على صناعة الفارق، إلى جانب وجود جهاز فني يمتلك الخبرة والإمكانات اللازمة لقيادة الفريق نحو تحقيق أهدافه.



وقال الضلعان في حديثه لـ«عكاظ»: «القادسية قادر على تحقيق اللقب، فهو فريق قوي ومميز، ويملك لاعبين على مستوى عالٍ، كما أن مدربه الأيرلندي بريندان رودجرز يعد من الأسماء المميزة تدريبيا، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية منذ توليه المهمة في ديسمبر الماضي».



وأضاف أن لاعبي القادسية يدركون أهمية البطولة، ولديهم العزيمة والإصرار على تقديم مستويات تليق بإمكانات الفريق وطموحات جماهيره، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في المنافسة على اللقب والعودة بكأس السوبر إلى الخبر، وهو ما يتطلب مواصلة العمل والتركيز طوال مشوار البطولة.



وعن مواجهة القادسية الأولى أمام الأهلي، أوضح الضلعان أن المباراة لن تكون سهلة، في ظل ما يمتلكه الأهلي من إمكانات فنية وعناصر مميزة، مؤكدا أن المنافس فريق كبير ويستحق الاحترام، إلا أن القادسية بدوره يملك الأدوات التي تمكنه من حسم المواجهة والتأهل إلى المباراة النهائية.



وشدد على أهمية دخول اللقاء بتركيز عالٍ، والالتزام بتوجيهات المدرب وتنفيذ خطته بالشكل المطلوب، مع استثمار الفرص المتاحة داخل الملعب، مبينا أن التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات، التي تتطلب حضورا ذهنيا وانضباطا تكتيكيا من جميع اللاعبين.