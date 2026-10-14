أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي اليوم (الأربعاء)، تنفيذ «فجر اليمن» 2309 عمليات استهداف دقيقة ومباشرة، باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة.



وأشار إلى أن العملية أسهمت في تفكيك أنساق الدفاع المعادية، وإسكات مصادر النيران، وشلّ مراكز القيادة والسيطرة، وعزل المواقع الأمامية، وضرب التحشيدات والاحتياطيات ووسائط الإمداد، وتهيئة الظروف لاقتحام التحصينات وتوسيع نطاق الاختراق والتقدم، مبيناً أن التقديرات الميدانية تشير إلى تحييد نحو 1250 مسلحاً حوثياً وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية وعربة ووسيلة عسكرية.



وحول المعارك في تعز قال النزيلي: تواصل الضربات الجوية المركزة، والكمائن المحكمة، وسحق أرتال المليشيا وتعزيزاتها، واستنزاف قدراتها، وإفشال محاولاتها لتعويض خسائرها وإعادة تنظيم قواتها.



ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية جميع القاطنين في مناطق الحوثي إلى رفض التجنيد الحوثي، قائلاً: تهيب القوات المسلحة بأهلنا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا حماية أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في معاركها، والابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية ومناطق الاشتباك.



وجدد النزيلي أن باب العودة الآمنة والعفو المعلن من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، ما يزال مفتوحاً لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال ويعود إلى أهله ووطنه.



وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على التزام قواته بقواعد القانون الدولي الإنساني وقصر عملياتها على الأهداف العسكرية المشروعة، متهماً المليشيا الحوثية الإرهابية بمواصلة استهداف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في تعز، في سلوك يجسّد استخفافها بحياة المدنيين، وعدم اكتراثها بالقوانين والأعراف الدولية، ومحاولتها نقل آثار خسائرها العسكرية إلى المواطنين ومساكنهم.