أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية تستخدمها الميليشيا الحوثية الإرهابية لتغذية مجهودها الحربي، في خطوة تستهدف تقويض قدراتها العسكرية وحرمانها من الموارد التي توظفها في تهديد أمن المملكة والمنطقة والممرات المائية الدولية.

وأوضح المالكي أن العملية شملت مواقع ومنشآت حيوية تُستخدم في تخزين الوقود وتوزيعه ونقله، إلى جانب مرافق مخصصة لتوفير الإمدادات التي تسهم في دعم الأنشطة العسكرية للميليشيا الحوثية، بما يعزز قدرتها على مواصلة عملياتها العدائية.

وأكد أن استخدام هذه الموارد في دعم الأنشطة العسكرية الإرهابية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، ويهدد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية.

وشدد التحالف على أن العملية تأتي في إطار جهوده الرامية إلى تحييد قدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية، والحد من مصادر إمدادها وتمويلها العسكري، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بالمدنيين.

ودعا التحالف الحوثيين إلى الوقف الفوري لكافة العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.