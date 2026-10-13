نفذت أمانة منطقة الرياض حملة مشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على منشآت بيع السجائر الإلكترونية، أسفرت عن رصد ثلاث منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية.

وشملت المضبوطات مصادرة 2302 عبوة من منتجات السجائر الإلكترونية بنكهات متنوعة، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مع عدم وجود تواريخ صلاحية على المنتجات، إضافة إلى عينات أُرسلت للفحوص المخبرية للتأكد من مستوى خطورتها وعدم مطابقتها للاشتراطات.

وتواصل الأمانة جهودها في تنفيذ الحملات الرقابية الميدانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لحماية الصحة العامة، وضمان التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات.

وأكدت الأمانة أن قنوات البلاغات عبر تطبيق «مدينتي» تسهم في سرعة التدخل الميداني، مشيرة إلى أن تعاون السكان يمثل شراكة فاعلة تعزز حماية المجتمع وتضمن جودة الخدمات، بما يحقق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة ورؤية الأمانة في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة.