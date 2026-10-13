أطلق نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، في مقر الإمارة اليوم، موسم التشجير الوطني 2026م بالمنطقة، تحت شعار «جيل يغرس لوطن يزدهر»، والذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.ويهدف المركز إلى رفع الوعي بالممارسات البيئية السليمة، وتفعيل ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، وتعزيز الشراكات مع القطاعات العام والخاص وغير الربحي. وأوضح البرنامج، أن النسخة الثالثة من موسم التشجير الوطني، تعزز مشاريع التشجير في المنطقة، حيث بلغ عدد الأشجار التي تمت زراعتها في منطقة عسير منذ عام 2021م حتى العام الحالي ما يُقارب (9) ملايين شجرة، من مستهدف عام 2030م الذي يبلغ نحو (20.5) مليون شجرة، بنسبة إنجاز بلغت (%43.4). ويأتي الموسم دعماً لجهود البرنامج الوطني للتشجير في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال تنمية الغطاء النباتي، وتقليل تدهور الأراضي، وتشجيع زراعة النباتات المحلية الملائمة.