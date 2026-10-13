أكد مدرب التعاون فوك رازوفيتش أن مواجهة الريان القطري، غداً ضمن منافسات دوري أبطال آسيا الثاني، تمثل فرصة لفريقه لاستعادة الثقة، مشدداً على أن تراجع النتائج في الدوري لم يقلّص طموحات التعاون في البطولة القارية.



وقال رازوفيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة: "سنواجه فريقاً جيداً، لكن لدينا طموحات كبيرة، سواء على مستوى اللاعبين أو الجماهير أو النادي، وهذا يمنحنا حافزاً قوياً. ندرك أننا لا نمر بأفضل حالاتنا من ناحية النتائج في الدوري، لكن أريد من الجميع أن يثق بأننا سنقدم أفضل ما لدينا".



وفي رده على سؤال "عكاظ" بشأن الأهداف التي حددتها إدارة التعاون عند التعاقد معه، أوضح: "سأكون صريحاً؛ الهدف هو إيجاد التوازن في الفريق وتحسين النتائج. نشارك في ثلاث بطولات رسمية، ونسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في جميعها".



وأبدى المدرب ثقته بقدرة لاعبيه على تجاوز المرحلة الحالية، مبيناً أن نتيجة إيجابية في مباراة أو مباراتين قد تغيّر وضع الفريق بالكامل، وأضاف: "تحدثنا مع اللاعبين بهذا الشأن، ونعمل يومياً على تطوير الجوانب الدفاعية. وفي المباراة الأخيرة صنعنا فرصاً هجومية عديدة، لكننا لم نُوفَّق في استثمارها. أثق بفريقي بنسبة 100%، واللاعبون محترفون وقادرون على العودة".



وعن غياب المهاجم عبدالرزاق حمدالله، أكد رازوفيتش أن غيابه سيكون مؤثراً، قائلاً: "سنفتقده في مواجهة الغد بسبب الإيقاف، لكن هذه هي القوانين، والأمر ليس بأيدينا".



ووجّه رسالة إلى جماهير التعاون، قال فيها: "أعدهم بأن نقدم أفضل ما لدينا، ونتمنى حضورهم بكثافة؛ فهم يمثلون اللاعب رقم 12، ودعمهم مهم لنا".



من جانبه، استهل لاعب التعاون متعب المفرج حديثه بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة ويديم عليها الأمن والأمان، ويرحم المتوفين ويشفي المصابين، مؤكداً أن تركيز اللاعبين ينصب على حصد نقاط المواجهة الثلاث.



وقال المفرج: "الريان نادٍ كبير ونحترمه، لكننا قادرون، بدعم جماهيرنا، على تحقيق الفوز. مررنا بظروف صعبة خلال الأيام الماضية، وننظر الآن إلى الأمام، وطموحنا تحقيق النتائج في جميع البطولات".



وشدد على أن هوية النادي ونهجه لا يتغيران باختلاف جنسية المدرب، معرباً عن تطلعه وزملائه إلى التحسن مع الجهاز الفني الجديد، رغم قصر الفترة التي قضاها معهم.



واعترف المفرج بأن النتائج الأخيرة لم تكن مرضية، داعياً الجماهير إلى مساندة الفريق: "نحتاج حضورهم وتشجيعهم، فهم عامل مهم في عودتنا، ونعدهم بتقديم الأفضل".



واختتم حديثه بالتأكيد على أن طموح التعاون يتجاوز المشاركة، قائلاً: "نريد الذهاب بعيداً، ونطمح إلى التتويج بهذه البطولة. نسعى إلى تقديم مستوى جيد في دور المجموعات والتأهل، وبإذن الله نصل إلى مراحل متقدمة".