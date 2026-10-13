توفي الممثل الأمريكي آر جي ميتي (RJ Mitte) أمس (الإثنين)، الذي اشتهر بتجسيد شخصية «والتر وايت الابن» في المسلسل الشهير «بريكنغ باد» (Breaking Bad)، عن عمر ناهز 34 عاماً، وفق ما أكده ممثلوه والسلطات الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ميتي فارق الحياة في مدينة براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية، حيث أعلنت مسؤولة قضائية في مقاطعة كاميرون إثبات وفاته نحو الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي، فيما تقرر إجراء تشريح للجثمان لتحديد سبب الوفاة.

وأكد ممثلو الفنان نبأ رحيله في بيان أعربوا فيه عن حزنهم لفقدانه، مشيدين بمسيرته الفنية وجهوده الإنسانية في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

«والتر وايت الابن».. الدور الذي صنع شهرته

ارتبط اسم ميتي بشخصية «والتر وايت الابن»، المعروف أيضاً باسم «فلين»، في مسلسل «بريكنغ باد»، الذي عُرض عبر شبكة AMC الأمريكية بين عامي 2008 و2013، وحقق نجاحاً عالمياً واسعاً.

وجسّد خلال أحداث المسلسل شخصية ابن مدرس الكيمياء «والتر وايت»، الذي أدى دوره النجم براين كرانستون، وشارك في معظم حلقات العمل على امتداد مواسمه الخمسة.

وكان ميتي في منتصف سنوات المراهقة عندما انضم إلى طاقم المسلسل، ليصبح الدور نقطة التحول الأبرز في مسيرته الفنية، ويفتح أمامه فرصاً جديدة في السينما والتلفزيون.

براين كرانستون ينعى ابنه في المسلسل

وأثار رحيل ميتي موجة من الحزن بين زملائه في الوسط الفني، وفي مقدمتهم الممثل براين كرانستون، الذي جسّد شخصية والده في «بريكنغ باد».

وأعرب كرانستون عن حزنه العميق لوفاة الممثل الشاب، مستذكراً بداياته في المسلسل عندما كان مراهقاً، وكيف تطورت موهبته خلال سنوات التصوير.

وأشاد بالتزامه المهني وإصراره على النجاح، إلى جانب جهوده المستمرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في الأعمال الفنية.

كما نعاه الممثل دين نوريس، الذي شاركه بطولة المسلسل، واصفاً إياه بالشاب الطيب الذي سيترك رحيله فراغاً كبيراً لدى زملائه ومحبيه.

تجربة شخصية تحولت إلى رسالة إنسانية

وُلد ميتي عام 1992 في مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي الأمريكية، وشُخّص بالشلل الدماغي عندما كان في الثالثة من عمره.

واستفاد من تجربته الشخصية مع الإعاقة في تجسيد شخصية «والتر وايت الابن»، التي تعاني الحالة نفسها، وهو ما منح أداءه طابعاً واقعياً لاقى تقديراً من الجمهور والنقاد.

ولم يقتصر نشاطه على التمثيل، إذ أصبح من أبرز المدافعين عن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة الترفيه، وعمل سفيراً لمنظمتي «يونايتد سيريبْرال بالسي» (United Cerebral Palsy) و«شرينرز للأطفال» (Shriners Children's).

كما تولى رئاسة مؤسسة «ميتي» الخيرية، التي تدعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتسعى إلى مواجهة الصور النمطية المرتبطة بالإعاقة.

أعمال فنية خارج «بريكنغ باد»

وشارك ميتي بعد نجاحه في «بريكنغ باد» في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من بينها مسلسل «Switched at Birth» ومسلسل «The Guardians of Justice»، إلى جانب أفلام مستقلة ومشاريع إنتاجية.

وكان يواصل نشاطه الفني خلال الفترة الأخيرة، وشارك في الترويج لفيلم «Talking to Strangers»، قبل الإعلان عن وفاته.

وبرحيل ميتي، تفقد الدراما الأمريكية أحد الوجوه التي ارتبطت بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية، فيما تبقى مساهماته في تعزيز حضور الأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً بارزاً من إرثه الفني والإنساني.