قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (الإثنين): «إن روسيا ستكون قادرة على إعادة صادرات الديزل إلى مستويات تتجاوز تلك التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بموجب اتفاق مع موسكو».

وأعلن ترمب (الجمعة) موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية، بعد أن رفعت إدارته مؤقتًا العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي.

وأضاف نوفاك «سنرى كيف سيتطور الوضع، لكن روسيا تمتلك القدرة على زيادة صادرات وقود الديزل، وبحلول نهاية العام قد تتراوح الصادرات بين 3 ملايين و3.5 ملايين طن شهريًا، لتعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة».