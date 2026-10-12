أعرب عدد من نجوم الفن العربي عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية، عقب الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، عبر رسائل نشروها على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، دعوا خلالها الله أن يحفظ المملكة وشعبها، وأن يديم على الدول العربية نعمة الأمن والاستقرار.

نانسي عجرم: الدول العربية وطن واحد

أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تضامنها مع السعودية، مشددة على وحدة الدول العربية، وداعية إلى حماية المملكة ولبنان وسائر الدول العربية من كل سوء.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «لبنان وكل الدول العربية وطن واحد، والسعودية تظل بلد الخير والأمان، قلوبنا معكن والله يحميكن ويحمي وطننا وكل الأوطان العربية».

راغب علامة يرفض الحروب

من جانبه، عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن رفضه للحروب وما تخلفه من دمار ومعاناة، مؤكداً أن الألم الذي يصيب أي دولة عربية يمس الجميع، وموجهاً دعاءه بأن يحفظ الله السعودية ولبنان وسائر الدول العربية ويعيد الأمن والسلام إلى المنطقة.

وقال علامة في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «السعودية ليست مجرد بلد شقيق، بل هي بلاد الحرمين الشريفين، بلاد الخير والعطاء، وأهلها أهلنا، ووجعهم وجعنا».

شريهان تدعو بحفظ المملكة

بينما، وجهت الفنانة المصرية شريهان رسالة تضامن مع المملكة العربية السعودية، استحضرت خلالها مكانتها الدينية لدى المسلمين، داعية الله أن يحفظها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «برداً وسلاماً يا مهبط الوحي، يا قبلة المسلمين، يا أرض الحرمين الشريفين، حفظ الله المملكة العربية السعودية».

ماغي بو غصن تتمنى السلام للدول العربية

كما أعربت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن تضامنها مع الشعب السعودي، متمنية أن تنعم المملكة ولبنان وسائر الدول العربية بالرخاء والسلام، وداعية إلى التكاتف من أجل أمن الشعوب واستقرارها.

وكتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «الله يحمي السعودية وناسها وأهلها الغاليين، وهالبلد اللي كله جمال وحب، ويعطينا جميعاً أيام رخاء وسلام وراحة بال، ببلدي لبنان وبكل دولنا العربية الغالية».