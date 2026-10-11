بدأت المديرية العامة للجوازات اليوم (الأحد) إجراءات تصحيح أوضاع المقيمين بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية في جميع مناطق السعودية إنفاذًا للتوجيهات الكريمة واستجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وكشفت الجوازات على منصتها الرسمية في (x) الفئات المستهدفة بالتصحيح والتسهيلات المتاحة لها، وتضم الفئة الأولى من ليس لديهم وثائق أو جوازات سفر يمنية ويتم منحهم تأشيرة زيارة مجانية لمدة (6) أشهر ويتطلب ذلك حجز موعد إلكتروني عبر منصة «أبشر»، واختيار موقع التصحيح، ومراجعة المقر المحدد في الوقت والموقع مع إحضار وثيقة تثبت الجنسية اليمنية سواء جواز سفر أو وثيقة سفر صادرة من السفارة.

أما الفئة الثانية فتمثل حاملي هوية زائر منتهية الصلاحية كما تشمل أيضاً من يحملون تأشيرة زيارة منتهية الصلاحية بمختلف أنواعها، ممن لديهم خصائص حيوية (بصمات) مسجلة بالنظام ويتم تمديد تأشيراتهم في النظام إلكترونياً لمدة (6) أشهر دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، ويشترط لذلك وجود جواز سفر ساري الصلاحية.

الفئة الثالثة هي المقيمون المنتهية صلاحية إقاماتهم وإذا كانت وثائق سفرهم سارية، يمكنهم الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين بحاجة إلى خدماتهم عبر المنصات الرقمية لوزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة أبشر، منصة قوى، ومنصة مساند) دون الحاجة لمراجعة المقار الحكومية ومن يرغب منهم في المغادرة، يُمكن من ذلك بمنحه تأشيرة خروج نهائي دون قيود تمنعه من دخول المملكة لاحقاً.

الفئة الرابعة هي المتغيبون عن العمل فمن كانت وثائق سفرهم سارية، يتم تصحيح وضعهم عن طريق إلغاء بلاغ التغيب ونقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين عبر المنصات الرقمية المعتمدة أبشر، قوى، مساند.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن مراكز التصحيح المعتمدة في مناطق السعودية هي مراكز نظام أمن الحدود ويتم استقبال المستفيدين في 4 مراكز بمنطقة الرياض، مركزان بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة مراكز في عسير ومركزان في جازان وثلاثة مراكز في الشرقية ومركزان في الجوف.