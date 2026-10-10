أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم (السبت) إنذارًا أحمر منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.



وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من اليوم (السبت) وحتى (الأربعاء) القادم 14 أكتوبر 2026م.



وتشمل الحالة المطرية العاصمة المقدسة ومحافظات الكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة.



وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته وإرشاداته، حفاظاً على سلامتهم خلال الحالة المطرية.



ودعا الدفاع المدني في رسائل نصية للالتزام بتعليمات السلامة، تزامناً مع توقعات بهطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات جدة ورابغ وخليص، وشدد الدفاع المدني على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين والتقيد بتعليماته خلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة، مؤكداً أن سلامة الجميع تمثل الأولوية.