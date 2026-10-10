تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة السيد بدر بن حمد البوسعيدي.

وأعرب في مستهل الاتصال عن إدانة سلطنة عُمان لاستهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين، وتضامنها مع المملكة، مؤكدًا رفض بلاده التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين فيها للخطر.

كما بحث آخر التطورات الإقليمية، وأهمية دعم الحلول الدبلوماسية، بما يفضي إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.