انتقلت إلى رحمة الله تعالى حياة بكر حمدي، زوجة الدكتور عبدالرحمن مكاوي، وشقيقة كل من محمد بكر حمدي، والمرحومة وفاء بكر حمدي، واعتماد بكر حمدي، وبنت عمة الدكتور طارق صالح جمال وأخته بالرضاعة.



والفقيدة والدة كل من الدكتورة ظلال مكاوي، والدكتورة مرام مكاوي، ومحمد مكاوي، والمهندس عمار مكاوي، وصهيب مكاوي.



وصلي عليها عقب صلاة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودفنت في مقبرة المعلاة.



ويُقام العزاء لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من أمس (الجمعة)، في منزل زوجها الدكتور عبدالرحمن مكاوي، بحي الأمير فواز الشمالي في جدة، فيلا رقم 836.