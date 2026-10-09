تتجه الأنظار نحو القمة الخليجية الأوروبية الثانية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض يوم 24 أكتوبر الجاري، وسط ترجيحات بإعلان خطوات هامة ومصيرية تنهي طويلاً ملف تأشيرة «شنغن». وفي هذا السياق، فجر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مفاجأة إيجابية خلال تصريحات صحفية، مؤكداً أن إجراءات السفر دون تأشيرة باتت قريبة جداً لمواطني الدول الخليجية.

وأوضح البديوي أن دول المجلس أصبحت على أعتاب بدء إجراءات الإعفاء الفعلي، معرباً عن تطلعاته الكبيرة لأن تشهد القمة المرتقبة إعلاناً رسمياً يحمل أخباراً سارة وملموسة تعزز أواصر الشراكة والتقارب بين الجانبين الخليجي والأوروبي.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد حالياً الدولة الخليجية الوحيدة التي يتمتع مواطنوها بميزة السفر الحر إلى منطقة «شنغن» للإقامات القصيرة، بينما تكللت مساعي باقي دول المجلس بالنجاح الحثيث لتسهيل حركة التنقل لجميع المسافرين.