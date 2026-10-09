أعلنت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون»، الخميس، أن عملية إعدام نضال مالك حسن، المدان بتنفيذ إطلاق النار في قاعدة «فورت هود» العسكرية عام 2009، ستُبث مباشرة، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن الجوانب القانونية والأخلاقية لبث أحكام الإعدام أمام الجمهور.

وبتنفيذ الحكم، سيصبح حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأمريكي، أول شخص يُعدم رمياً بالرصاص في المؤسسة العسكرية الأمريكية منذ عام 1945.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الإعلان كشف تفاصيل غير متوقعة بشأن تنفيذ أول حكم إعدام عسكري منذ عقود، لا سيما بعد وصف وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث العملية بأنها ستكون «علنية».

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن تنفيذ الحكم سيجري في قاعدة «فورت هود» في 3 ديسمبر، عقب إدانة حسن بقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين في حادث إطلاق نار داخل القاعدة عام 2009.

هيغسيث: الجمهور سيتمكن من مشاهدة التنفيذ

وفي مقابلة مع قناة «Real America’s Voice News» المحافظة، الأربعاء، قال هيغسيث إن السلطات ستضمن إتاحة مشاهدة عملية الإعدام، مضيفاً: «سنضمن أن يتمكن الناس من مشاهدة ذلك، وأن يكون الأمر علنياً».

واعتبر الوزير أن تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص في الموقع نفسه الذي شهد الهجوم أمر بديهي، مؤكداً أن الهدف هو إظهار العواقب المترتبة على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وقال: «سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة الحدث، وأن يكون علنياً، لأن الناس بحاجة إلى فهم أن هناك عواقب وخيمة لمثل هذه الأفعال».

جدل حول الشفافية وكرامة المحكوم عليه

وفي سياق الجدل المثار حول الخطوة، رأت ديبورا دينو، الخبيرة في قضايا عقوبة الإعدام وأستاذة القانون بجامعة فوردهام، أن البث المباشر قد يعزز الشفافية ويتيح للجمهور الاطلاع على كيفية تنفيذ العقوبة.

وأشارت إلى أن هذه المسألة تكتسب أهمية إضافية في ظل التساؤلات التي أثارتها أخطاء شابت عملية إعدام «بايك» بشأن الإجراءات المتبعة في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين جنائياً.

وقالت دينو إن إتاحة المشاهدة قد تكون خطوة إيجابية من ناحية الشفافية وإطلاع الجمهور على ما يحدث فعلياً أثناء التنفيذ.

ومع ذلك، شددت على ضرورة مناقشة السياسات المنظمة للبث، بما يشمل تحديد المنصة المناسبة، ووضع ضوابط للمشاهدة، مثل القيود العمرية. ورأت أن الفكرة تظل قابلة للنقاش عند موازنة مختلف الاعتبارات المرتبطة بها.

في المقابل، أثارت إليزابيث سيميل، المديرة المشاركة لعيادة عقوبة الإعدام في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن إعلان هيغسيث، من بينها حماية كرامة المحكوم عليه، والفئات التي سيسمح لها بمشاهدة التنفيذ، والأهداف التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تحقيقها من خلال هذه الخطوة.

وأوضحت سيميل أن النقاش حول بث عمليات الإعدام تلفزيونياً ليس جديداً، لكنها لا تتذكر حالة نفذت فيها الحكومة الأمريكية إجراءً مماثلاً، معتبرة أن الخطوة تثير تساؤلات جدية بشأن دوافع السلطات.

تفاصيل الهجوم والحكم بالإعدام

وكانت هيئة محلفين عسكرية قد أصدرت حكماً بإعدام حسن في أغسطس 2013، بعد إدانته في 45 تهمة، شملت القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل مع سبق الإصرار، على خلفية إطلاق النار داخل منشأة طبية في قاعدة «فورت هود» بولاية تكساس.

ووقع الهجوم قبل أسابيع من الموعد المقرر لإرسال حسن، البالغ حالياً 56 عاماً، إلى أفغانستان. وأصيب بشلل جزئي خلال الحادث بعدما أطلق أحد أفراد الشرطة النار عليه أثناء اعتقاله، ليصبح لاحقاً مقعداً على كرسي متحرك.

وبموجب القانون العسكري الأمريكي، يتطلب تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص موافقة الرئيس الأمريكي. وكان «البنتاغون» قد كشف، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب وافق على تنفيذ الحكم بناءً على توصية هيغسيث.