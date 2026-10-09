في لحظة مفاجئة أمام جمهورها، فقدت النجمة الكندية سيلين ديون توازنها على خشبة المسرح خلال حفلها الأخير في فرنسا، قبل أن تستعيد توازنها سريعًا وتواصل الغناء، في مشهد أثار تفاعل الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سقوط مفاجئ أثناء الحفل

وأحيت سيلين ديون، مساء الأربعاء 7 أكتوبر، حفلًا في مدينة نانتير الفرنسية، ضمن سلسلة حفلات «سيلين ديون في باريس 2026-2027»، التي تمثل عودتها إلى المسارح بعد سنوات من الغياب.

وخلال تقديم إحدى الأغنيات، اندمجت ديون مع أجواء الحفل وتفاعلت بحماس مع الموسيقى، قبل أن تفقد توازنها بشكل مفاجئ وتسقط على خشبة المسرح، وسط انتباه الجمهور للحظة.

ديون تطمئن جمهورها

ولم يستغرق الأمر سوى لحظات، إذ تمكنت النجمة من النهوض سريعًا، ووجهت إشارة الإبهام للأعلى إلى الجمهور، قبل أن تستأنف فقرات الحفل بصورة طبيعية، مؤكدة عمليًا أن الموقف لم يمنعها من مواصلة الأمسية.

عودة سيلين ديون إلى المسرح

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع سقوط ديون على نطاق واسع، وسط اهتمام خاص بعودتها إلى الحفلات بعد سنوات من الغياب، لتواصل بذلك لقاء جمهورها ضمن جولتها الحالية.

وحصدت حفلات سيلين ديون اهتمام كبير من جمهورها، خصوصًا مع عودتها مجددًا بعد سنوات من الغياب إلى خشبة المسرح، في خطوة تعكس تمسكها باستعادة حضورها الغنائي المباشر أمام محبيها.