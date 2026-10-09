لولاية رابعة.. تشيفرين يترشح لرئاسة «يويفا»

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ألكسندر تشيفرين، اليوم (الخميس)، اعتزامه الترشح لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وأبلغ تشيفرين رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في «يويفا» في برلين، اليوم (الخميس)، أنه سيترشح لولاية أخيرة، متراجعاً عن قراره السابق بترك المنصب عند انتهاء ولايته الحالية.

ثقة الاتحادات

وقال تشيفرين، الذي انتُخب لأول مرة في عام 2016: «أود أن أشكر الاتحادات الوطنية على ثقتها، واجهنا تحديات استثنائية على مدار السنوات الماضية، وتصدينا لها كفريق واحد، ولا يزال أمامنا عمل مهم، ولذلك قبلت طلبهم بالترشح مرة أخرى».

فقدان الثقة في قيادة «فيفا»

كما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة، اليوم، أن جميع الاتحادات الوطنية البالغ عددها 55 اتحاداً باستثناء أذربيجان، أيدت مقترحات إصلاح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجاء في بيان «يويفا»: «أكدت الاتحادات الوطنية مجدداً أنها فقدت الثقة في القيادة الحالية لـ«فيفا»، لن يكون الإصلاح المؤسسي كافياً بحد ذاته».

وتابع البيان: «يحتاج «فيفا» أيضاً إلى قيادة جديدة: شخصية محترمة وموحدة، ذات جذور عميقة في كرة القدم، تتمتع بالرؤية والخبرة اللازمتين للقيادة، والقدرة على كسب الثقة عبر جميع المناطق، والتزام لا لبس فيه بالتنمية والإصلاح والنزاهة والاستقلالية».

وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو قد تعرض لانتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي، بسبب مقترح مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي كان يقضي ببيع حصص في كيان جديد تابع للاتحاد، بقيمة تُقدر بنحو 20 مليار دولار، قبل أن يتراجع عنه رسمياً، ثم يعلن ترشحه لولاية جديدة، رغم الضغوط المستمرة.