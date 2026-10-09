أعلن غرانيت تشاكا، قائد سندرلاند الإنجليزي ومنتخب سويسرا، صدور قرار بتغريمه 150 ألف فرنك سويسري، ما يعادل نحو 180 ألف دولار، مع وقف التنفيذ، على خلفية حصوله على شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا خلال فترة الجائحة.

غرامة معلقة

وأوضح تشاكا، البالغ من العمر 34 عامًا، في منشور عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، أن تنفيذ الغرامة سيظل معلقًا لمدة عامين، شريطة عدم ارتكابه أي مخالفات أخرى خلال هذه الفترة، مؤكدًا أنه سدد بالفعل التكاليف القضائية المترتبة على القضية.

وقال اللاعب السويسري: «أتقبل القرار وأتحمل مسؤولية أفعالي»، معربًا عن تقديره لرسائل الدعم التي تلقاها خلال الأسابيع الماضية، ومؤكدًا أن لها أثرًا كبيرًا لديه.

وتعود القضية إلى عام 2022، حين كان تشاكا لاعبًا في أرسنال الإنجليزي، إذ سبق أن تحدث عن عدم ثقته باللقاحات، مشيرًا إلى أن المخاوف وحالة عدم اليقين أثرتا في موقفه آنذاك.

شهادة مطلوبة

ورغم عدم وجود إلزام قانوني عام بالحصول على شهادة التطعيم أو الاحتفاظ بها، فإنها كانت شرطًا للوصول إلى عدد من الأنشطة والأماكن، فضلًا عن استخدامها ضمن متطلبات السفر خلال فترة الجائحة.

غياب عن المعسكر

ويحمل تشاكا الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية بقميص منتخب سويسرا، برصيد 152 مباراة. ومع ذلك، غاب عن معسكر المنتخب الأخير استعدادًا لمواجهات دوري الأمم الأوروبية أمام اسكتلندا ومقدونيا الشمالية وسلوفينيا، على خلفية قضية شهادة التطعيم المزورة.