اعترفت الفنانة المصرية مي كساب بأن الثقة الزائدة في بعض الأشخاص كانت سبباً في تعرضها لصدمات قاسية، موضحة أن هناك تجارب مرت بها لا تزال تحمل أثراً نفسياً كبيراً لديها، بعدما منحت أشخاصاً مكانة أكبر مما يستحقون.

كشفت كساب خلال ظهورها في برنامج «Mirror»، أنها مرت بمرحلة قاسية وصلت خلالها إلى تمني دخول مستشفى العباسية والخضوع لجلسات كهرباء، في محاولة للتخلص من ذكريات مؤلمة، موضحة أن عفويتها وحسن ظنها بالآخرين جعلاها تتعرض لمواقف لم تكن تتوقعها.

أصدقاء تحولوا إلى غرباء

وأوضحت كساب أن بعض الأشخاص الذين تسببوا في صدمتها كانوا من المقربين إليها، لدرجة أنها لم تتعامل معهم باعتبارهم أصدقاء فقط، وإنما منحتهم مكانة العائلة الثانية، وكانت حريصة على دعمهم والوقوف إلى جانبهم، لكنها اكتشفت لاحقاً محاولات لإقحامها في أمور لا تخصها، الأمر الذي دفعها إلى إنهاء هذه العلاقات والابتعاد عن أصحابها نهائياً، مؤكدة أنهم من خارج الوسط الفني.

«المسامحة لا تعني العودة»

وأكدت كساب أن فقدان الثقة يصعب معه استعادة العلاقات، حتى إذا قدم الطرف الآخر اعتذاره، مشيرةً إلى أن بعض الأشخاص حاولوا العودة إلى حياتها، لكنها لم تستطع منحهم الثقة نفسها.

وأوضحت أنها قادرة على المسامحة، لكنها لا ترى أن العفو يعني بالضرورة إعادة الشخص إلى حياتها، مفضلةً في بعض الحالات وضع حدود واضحة وإنهاء العلاقة دون الدخول في عتاب طويل.

تستشير المتخصصين

وفي جانب آخر، تحدثت كساب عن دورها في مساندة المحيطين بها، موضحة أنها اعتادت الاستماع إلى مشكلاتهم ومحاولة مساعدتهم، لكنها تحتاج بدورها إلى طلب المشورة عندما تواجه ضغوطاً أو مواقف يصعب عليها التعامل معها بمفردها.

وكشفت عن استعانتها بمستشارين في العلاقات الزوجية وعدد من الشيوخ، للحصول على آراء تتعلق بحياتها وأسرتها، مؤكدة أنها لا تجد حرجاً في طلب النصيحة والتواصل مع أصحاب الخبرة عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو.

أمنية بالابتعاد عن الأضواء

كما كشفت الفنانة المصرية عن أمنية شخصية تتمسك بها، تتمثل في الابتعاد يوماً عن الفن والشهرة والتفرغ للعبادة، مؤكدة أن هذه الرغبة لا تزال حاضرة لديها، وأن الأضواء لم تكن يوماً هدفاً أساسياً في حياتها.

وأوضحت أن الاعتزال، إذا اتخذت قراراً به مستقبلاً، سيكون اختياراً شخصياً لا يلزم زوجها المطرب أوكا باتخاذ القرار نفسه، مشددةً على أن علاقتهما تقوم على احترام حرية كل طرف في خياراته وقراراته.