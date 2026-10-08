أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية تأجيل الدورة السابعة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح، التي تحمل اسم الفنان رائد محسن، بعدما كان مقرراً أن تستضيفها العاصمة العراقية خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر 2026.

صعوبات في التجهيز

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن قرار التأجيل جاء بعد التنسيق والتداول مع الجهات المعنية في دائرة السينما والمسرح، في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق، والتي انعكست على القدرة على توفير المتطلبات اللازمة لتنظيم المهرجان وتنفيذ برنامجه الفني بالشكل المقرر.

وأكدت أن القرار لا يمثل إلغاءً للدورة الجديدة، مشيرةً إلى أن الموعد البديل سيحدد وفقاً للمستجدات والظروف والإمكانات المتاحة خلال الفترة القادمة، على أن تعلن الوزارة عنه رسمياً فور الاستقرار عليه.

عروض عراقية وعربية ودولية

ويعد مهرجان بغداد الدولي للمسرح من أبرز الفعاليات المسرحية التي تشهدها العاصمة العراقية، إذ يضم برنامجاً يجمع تجارب وعروضاً مسرحية من العراق والدول العربية ومختلف أنحاء العالم.

ويشكل المهرجان مساحة للقاء المسرحيين وتبادل الخبرات والتجارب الفنية، إلى جانب إسهامه في تنشيط الحركة المسرحية وتعزيز الحضور الثقافي والفني للعراق على الساحة العربية والدولية.

تأجيلات متتالية

وشهدت الساحة الفنية خلال الفترة الماضية تعليق أو إعادة جدولة عدد من الفعاليات والمهرجانات في أكثر من دولة، على خلفية ظروف استثنائية فرضت نفسها على المشهد، ومن أبرزها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي جرى تأجيل دورته في ظل تداعيات الحرب والظروف الإقليمية.