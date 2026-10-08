كشفت منصة «قوى» أن متطلبات السكن الجماعي للعمالة تشمل 4 فئات مهنية تضم 527 مهنة، وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن، تتوزع على 53 مهنة للعاملين المهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك، و179 مهنة لعاملي الحرف ومن يرتبط بهم، و218 مهنة لمشغلي المصانع والآلات وعاملي التجميع، و77 مهنة للعاملين في المهن الأولية.



وأوضحت المنصة أن المهن المستهدفة تندرج ضمن التصنيفات المهنية السادس والسابع والثامن والتاسع، مشيرة إلى احتساب جميع العاملين بهذه المهن على مستوى المنشأة، وأن المنشآت التي يزيد عدد العاملين لديها في المهن المستهدفة على 20 عاملاً ملزمة بتوفير سكن جماعي مرخص لهم.



وأكدت أن صرف بدل سكن ضمن رواتب العاملين في المهن المستهدفة لا يعفي أصحاب العمل من الالتزام بتوفير السكن المرخص، فيما يحق للمنشآت الاختيار بين توفير السكن أو صرف بدل سكن للعاملين في المهن غير المستهدفة.



في المقابل، أشارت إلى أن العاملين في المهن غير المستهدفة لا تشملهم متطلبات السكن الجماعي، ويحق لأصحاب العمل الاختيار بين إسكانهم أو توفير بدل سكن لهم. وشددت المنصة على ضرورة التزام المنشآت المشمولة بالمتطلبات الفنية والصحية للسكن الجماعي، بما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للعاملين.

مهن التصنيف السادس

وشملت مهن التصنيف السادس (العاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك) المهن التالية: جامع ثمار ونباتات برية للاكتفاء الذاتي، صياد اكتفاء ذاتي طرائد، صياد اكتفاء ذاتي قشريات، صياد اكتفاء ذاتي أسماك، مزارع اكتفاء ذاتي مزرعة محاصيل وحيوانات، مربي اكتفاء ذاتي حيوانات، مزارع اكتفاء ذاتي محاصيل، صياد طرائد، قائد سفينة صيد، صياد أعالي البحار، قائد مركب صيد ساحلي، صياد قشريات، صياد أسماك ساحلي، صياد مزرعة مائية، مربي أسماك زينة، مزارع طحالب، مزارع قشريات، مزارع أسماك، فحّام، حطّاب، مزارع مراعي، مزارع غابات، مزارع إنتاج نباتي حيواني، مربي صقور، مربي طيور زينة، مربي نعام، مربي دودة القز، نحّال، مربي طيور، مربي دواجن، مربي خيول، مربي إبل، جزّاز صوف، حلّاب، راعي ماشية، مربي ماشية، مُربي حيوانات، مزارع محاصيل مختلطة، مزارع نباتات طبية وعطرية، مزارع فطر، مزارع بذور وتقاوي، مزارع مساحات خضراء، مزارع مشاتل، مزارع بستنة، مزارع نخيل، مزارع تطعيم أشجار، مزارع تقليم، مزارع أشجار وشجيرات، مشرف مزرعة، مزارع خضراوات، مزارع حبوب، مزارع صوب، مزارع محاصيل.

مهن التصنيف السابع

أما مهن التصنيف السابع فشملت عاملي الحرف ومن يرتبط بهم وتحتوي المهن التالية: صانع بخور وعطور، منسق زهور، صانع زهور اصطناعية، عامل مكافحة آفات، فاحص ومقيّم منتجات، مراقب الجودة، عامل متفجرات، غواص إنشاءات بحرية، غوّاص، غواص محار، صانع منتجات جلدية، اسكافي، معالج جلود طبيعية، دباغ جلود، صانع مراتب، مُنجِّد، عامل تطريز، خياط، صانع نماذج ملابس، خيّاط ملابس عسكرية، مفصل عقال، خيّاط ملابس فرائية ومشالح، خيّاط ملابس رجالية، خيّاط ملابس نسائية، مُعدّ ومشغّل أدوات وآلات النجارة، نجار أثاث، نجار حفر وصدفيات، مُعالج أخشاب، معد منتجات تبغ، مصنع منتجات تبغ، مصنف أطعمة ومشروبات، متذوق أطعمة ومشروبات، عامل حفظ فواكه وخضروات، صانع أقط، صانع سمن، صانع منتجات ألبان، صانع حلويات، خبّاز حلويات، خبّاز، قصّاب، سمّاك، جزّار، عامل تركيب خطوط الاتصالات وتقنية المعلومات، عامل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ميكانيكي معدات إلكترونية، إلكتروني طائرات، عامل خطوط طاقة كهربائية، موصل كابلات كهربائية، كهربائي طائرات، عامل صيانة أجهزة كهربائية، كهربائي منصة حفر، كهربائي سفن، كهربائي قطارات، ميكانيكي مصاعد، ميكانيكي كهرباء، كهربائي سيارات، كهربائي مباني، خياط كتب، عامل تشطيبات طباعة وتجليد، مُشغِّل آلة طباعة، صانع لوحات طباعة اوفست، صانع شاشة طباعة حريرية، فني تجهيز طباعة، صانع شمع، مرمم وثائق، نسّاج، حائك شبك صيد، عامل حرف جلدية، ناسج سجاد يدوي، غزّال، حائك، حِرَفي منتجات خشبية، حِرَفي نسج قصب وخيزران وسعف وخوص، ملون زجاج، خطاط، نقّاش، دهّان زخرفي، زجّاج، مشطب زجاج، صانع قوالب الفخار والسيراميك، صانع الفخار والسيراميك، صائغ زخرفة معادن ثمينة وطلاء بالمينا، مركب أحجار كريمة، صائغ، صانع ومصلح آلات موسيقية نقر، صانع ومصلح آلات موسيقية وترية، صانع ومصلح آلات موسيقية نفخية، مدوزن بيانو، مُصلّح أجهزة بصرية، مُصلّح ساعات، مُصلّح أجهزة دقيقة، مُصلّح أجهزة قياس، مصلح دراجة هوائية، مصلح كرسي متحرك، مصلح عربات من غير محرك، ميكانيكي سفن، ميكانيكي منصة حفر، ميكانيكي معدات تعدين، ميكانيكي قطارات، ميكانيكي معدات خفيفة، ميكانيكي معدات ثقيلة، ميكانيكي معدات زراعية، ميكانيكي محرك طائرة، ميكانيكي إصلاح هيكل الطائرة، ميكانيكي طائرات، مشحم ومزيت مركبات، مُصلِح زجاج مركبات، مُركِّب إطارات، ميكانيكي دراجة نارية، ميكانيكي حافلات، ميكانيكي سيارات، سنّان ومجلّخ أدوات معدنية، مُشطِّب معادن، مشغل مخرطة، صانع أدوات و عدة، صانع أقفال، صانع أسلحة، حدّاد نصال، حدّاد مطرقة آلية، حدّاد مكبس تشكيلي، حدّاد، عامل رافعات، عامل وصل الحبال والسلاسل المعدنية بالجدل، محضّر ومركّب هياكل معدنية، عامل برشمة، سمكري مركبات، حداّد صفيح، حداّد نحاس، حدّاد مراجل، قاطع لهب، لحّام تحت الماء، لحّام، صانع قوالب معدنية، سابك معادن، عامل تنظيف مداخن، عامل تنظيف أسطح مباني، جلاء بلاط، منظف واجهات مباني، عامل طلاء مصنوعات، عامل طلاء مركبات، عامل طلاء بالورنيش، عامل طلاء بالرش، مركب ورق جدران، دهّان، ميكانيكي برادات، ميكانيكي تدفئة وتهوية وتكييف، ميكانيكي ضاغطة، مركب أنابيب، سباك، مركب زجاج، عامل عزل مائي، عامل عزل حراري، عامل عزل صوتي، عامل عزل أنابيب ومراجل، مجبس، مركب الفسيفساء، عامل تركيب أرضية خشبية، مبلط، مركّب سجاد وموكيت وأرضيات لدائنية، عامل تسقيف اردواز وقرميد، عامل تسقيف اخشاب وطين، عامل تسقيف ألواح معدنية، عامل تسقيف أسفلت ومكونات اصطناعية، ناصب سقالات، نجار سفن، نجار هياكل خشبية، نجار قوالب انشائية، نجّار، عامل تشكيل وصب الموزاييك، مليّس، بناء خرسانة جاهزة، عامل خرسانة، قاطع احجار، نقّاش حجر، بناء حجر، بناء مداخن، بنّاء طوب، بناء طين، بناء.

مهن التصنيف الثامن

أما المهن المصنفة ضمن الفئة الثامنة فشملت مشغلي المصانع والآلات وعاملي التجميع والمهن المرتبطة بها: صانع بخور وعطور، منسق زهور، صانع زهور اصطناعية، عامل مكافحة آفات، فاحص ومقيّم منتجات، مراقب الجودة، عامل متفجرات، غواص إنشاءات بحرية، غوّاص، غواص محار، صانع منتجات جلدية، اسكافي، معالج جلود طبيعية، دباغ جلود، صانع مراتب، مُنجِّد، عامل تطريز، خياط، صانع نماذج ملابس، خيّاط ملابس عسكرية، مفصل عقال، خيّاط ملابس فرائية ومشالح، خيّاط ملابس رجالية، خيّاط ملابس نسائية، مُعدّ ومشغّل أدوات وآلات النجارة، نجار أثاث، نجار حفر وصدفيات، مُعالج أخشاب، معد منتجات تبغ، مصنع منتجات تبغ، مصنف أطعمة ومشروبات، متذوق أطعمة ومشروبات، عامل حفظ فواكه وخضروات، صانع أقط، صانع سمن، صانع منتجات ألبان، صانع حلويات، خبّاز حلويات، خبّاز، قصّاب، سمّاك، جزّار، عامل تركيب خطوط الاتصالات وتقنية المعلومات، عامل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ميكانيكي معدات إلكترونية، إلكتروني طائرات، عامل خطوط طاقة كهربائية، موصل كابلات كهربائية، كهربائي طائرات، عامل صيانة أجهزة كهربائية، كهربائي منصة حفر، كهربائي سفن، كهربائي قطارات، ميكانيكي مصاعد، ميكانيكي كهرباء، كهربائي سيارات، كهربائي مباني، خياط كتب، عامل تشطيبات طباعة وتجليد، مُشغِّل آلة طباعة، صانع لوحات طباعة اوفست، صانع شاشة طباعة حريرية، فني تجهيز طباعة، صانع شمع، مرمم وثائق، نسّاج، حائك شبك صيد، عامل حرف جلدية، ناسج سجاد يدوي، غزّال، حائك، حِرَفي منتجات خشبية، حِرَفي نسج قصب وخيزران وسعف وخوص، ملون زجاج، خطاط، نقّاش، دهّان زخرفي، زجّاج، مشطب زجاج، صانع قوالب الفخار والسيراميك، صانع الفخار والسيراميك، صائغ زخرفة معادن ثمينة وطلاء بالمينا، مركب أحجار كريمة، صائغ، صانع ومصلح آلات موسيقية نقر، صانع ومصلح آلات موسيقية وترية، صانع ومصلح آلات موسيقية نفخية، مدوزن بيانو، مُصلّح أجهزة بصرية، مُصلّح ساعات، مُصلّح أجهزة دقيقة، مُصلّح أجهزة قياس، مصلح دراجة هوائية، مصلح كرسي متحرك، مصلح عربات من غير محرك، ميكانيكي سفن، ميكانيكي منصة حفر، ميكانيكي معدات تعدين، ميكانيكي قطارات، ميكانيكي معدات خفيفة، ميكانيكي معدات ثقيلة، ميكانيكي معدات زراعية، ميكانيكي محرك طائرة، ميكانيكي إصلاح هيكل الطائرة، ميكانيكي طائرات، مشحم ومزيت مركبات، مُصلِح زجاج مركبات، مُركِّب إطارات، ميكانيكي دراجة نارية، ميكانيكي حافلات، ميكانيكي سيارات، سنّان ومجلّخ أدوات معدنية، مُشطِّب معادن، مشغل مخرطة، صانع أدوات و عدة، صانع أقفال، صانع أسلحة، حدّاد نصال، حدّاد مطرقة آلية، حدّاد مكبس تشكيلي، حدّاد، عامل رافعات، عامل وصل الحبال والسلاسل المعدنية بالجدل، محضّر ومركّب هياكل معدنية، عامل برشمة، سمكري مركبات، حداّد صفيح، حداّد نحاس، حدّاد مراجل، قاطع لهب، لحّام تحت الماء، لحّام، صانع قوالب معدنية، سابك معادن، عامل تنظيف مداخن، عامل تنظيف أسطح مباني، جلاء بلاط، منظف واجهات مباني، عامل طلاء مصنوعات، عامل طلاء مركبات، عامل طلاء بالورنيش، عامل طلاء بالرش، مركب ورق جدران، دهّان، ميكانيكي برادات، ميكانيكي تدفئة وتهوية وتكييف، ميكانيكي ضاغطة، مركب أنابيب، سباك، مركب زجاج، عامل عزل مائي، عامل عزل حراري، عامل عزل صوتي، عامل عزل أنابيب ومراجل، مجبس، مركب الفسيفساء، عامل تركيب أرضية خشبية، مبلط، مركّب سجاد وموكيت وأرضيات لدائنية، عامل تسقيف اردواز وقرميد، عامل تسقيف اخشاب وطين، عامل تسقيف ألواح معدنية، عامل تسقيف أسفلت ومكونات اصطناعية، ناصب سقالات، نجار سفن، نجار هياكل خشبية، نجار قوالب انشائية، نجّار، عامل تشكيل وصب الموزاييك، مليّس، بناء خرسانة جاهزة، عامل خرسانة، قاطع احجار، نقّاش حجر، بناء حجر، بناء مداخن، بنّاء طوب، بناء طين، بناء.

مهن التصنيف التاسع

وشملت المهن الأولية المصنفة ضمن الفئة التاسعة: مدقق تذاكر، عامل مواقف سيارات، جامع مياه، جامع حطب، موزع فواتير، محصل آلات بيع ذاتي، قارئ عدادات، عامل مهن فريدة، حمال، مراسل، عامل نظافة حدائق، عامل نظافة شوارع، فارز نفايات، جامع نفايات، بائع صحف، بائع متجول، عامل غسيل مركبات متنقل، موزع منشورات، ملمع أحذية، عامل مطبخ، عامل تنظيف أدوات مطبخ، معد وجبات عربة طعام، معد وجبات سريعة، عامل مخزن، عامل تعبئة رفوف، عامل تحميل وتنزيل، عامل قيادة عربة جر بالحيوان، عامل دراجة نقل، عامل جر عربة يدوية، عامل ورشة، عامل فرز منتجات، عامل تصنيع، عامل وضع ملصقات، عامل تعبئة وتغليف، عامل هدم، عامل خلطة خرسانية، عامل بناء، عامل مقبرة، عامل حفر، قائس سيول، جامع عينات تربة، عامل سفلتة، عامل صيانة الطرق، عامل إنشاءات، عامل محجر، عامل منجم، عامل صيد أسماك، عامل مزرعة سمكية، عامل مكافحة حرائق غابات، عامل مراعي، عامل غابات، عامل مشتل، عامل مسطحات خضراء، عامل مزرعة انتاج زراعي وحيواني، عامل تفريخ بيض، عامل اسطبل، عامل مزرعة دواجن وطيور، عامل مزرعة حيوانات، عامل زراعي معالجة آفات، عامل زراعي، عامل صرف صحي، عامل تنظيف خزانات مياه، مُنظّف مسابح، مُنظّف نوافذ، عامل تنظيف قطارات، عامل تنظيف سفن، عامل تنظيف طائرات، عامل تنظيف مركبات، عامل غسيل ستائر، عامل غسيل سجاد وموكيت، عامل كي، عامل غسيل ملابس، عامل تنظيف مستشفيات، عامل تنظيف مكاتب ومنشآت، عامل تدبير فندقي، خادم مسجد، عامل تنظيف وخدمة منزلي.