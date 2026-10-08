· استعرضت المراعي استراتيجيتها الجديدة خلال فعالية "يوم أسواق المال" التي نظمتها في الرياض، حيث التقى تنفيذيو الشركة بالمستثمرين والمصرفيين والمحللين الماليين وقادة مجتمع الأعمال.

· تخطط المراعي لاستثمار أكثر من 15 مليار ريال سعودي خلال فترة الاستراتيجية، لدعم توسعة طاقاتها الإنتاجية، وتعزيز قدراتها، وتمكين المرحلة المقبلة من النمو المستدام.



استعرضت شركة المراعي، أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم وأكبر شركة لتصنيع وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تفاصيل استراتيجيتها الجديدة للنمو للفترة 2026-2031 أمام قادة قطاع المال والأعمال خلال فعالية "يوم أسواق المال" التي نظمتها الشركة في مدينة الرياض.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز لتحقيق نمو مستدام، وهي: تعزيز أعمالها الأساسية، والتوسع الانتقائي في الفئات الجديدة الواعدة، والتوسع عبر قنوات البيع مثل الخدمات الغذائية والتجارة الإلكترونية، وترسيخ مكانتها في الأسواق ذات الأولوية. وتستند الاستراتيجية إلى عقود من الاستثمار في العلامات التجارية، وعمليات التصنيع، وسلاسل الإمداد، والكوادر البشرية. كما تعكس طموح الشركة في خلق قيمة مستدامة للمستهلكين والعملاء والموظفين والمساهمين والمجتمعات التي تخدمها.

وفي إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، تخطط المراعي لاستثمار أكثر من 15 مليار ريال سعودي لدعم توسعة طاقاتها الإنتاجية، وتعزيز قدراتها، وتمكين المرحلة المقبلة من النمو المستدام.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، الأستاذ فواز الجاسر: "تعتمد استراتيجيتنا الجديدة على علامات تجارية موثوقة، وقدرات كبيرة، وإحدى أكثر منظومات الأغذية والمشروبات تكاملًا في المنطقة. واليوم، نبدأ المرحلة التالية من مسيرتنا من موقع ريادي على مستوى القطاع".

وأضاف: "طموحنا يتجاوز مجرد الأداء المالي، فنحن نستثمر لتوسيع خيارات المستهلكين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، والإسهام في ترسيخ قدرات التصنيع المحلي. ونؤمن بأن ما تتمتع به المراعي من علامات تجارية موثوقة، وتميز تشغيلي، وحجم أعمال كبير، ومرونة عالية، يضعنا في مكانة متميزة لاغتنام فرص أكبر والاستمرار في تقديم الجودة والقيمة التي يتوقعها المستهلكون".

وتتسق الفرص الجديدة التي تستهدف المراعي الاستفادة منها مع اتجاهات نمو قطاع الأغذية والمشروبات، وتزايد طلب المستهلكين على منتجات عالية الجودة، فضلًا عن القدرات المتميزة للشركة في التصنيع، وسلاسل الإمداد، والتوزيع، وفهم متطلبات المستهلكين، والابتكار.