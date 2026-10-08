دانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداءان اللذان استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين، وأسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن أضرار مادية بالمطارين.

وأكدت الجامعة، في بيان رسمي صدر اليوم (الخميس)، أن استهداف مرافق الطيران المدني وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من خطورة استمرار هذه الاعتداءات واتساع نطاقها واستهدافها المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية.

وجددت الجامعة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأعربت جامعة الدول العربية عن خالص تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب المزيد من التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني، أمس (الأربعاء)، أسفر الاعتداء على مطار أبها الدولي عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، وإصابة 28 شخصاً، فيما أدى الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى وفاة مقيم سوداني وإصابة 8 أشخاص، بينهم مواطنون ومقيمون، من بينهم مصريان. وأوضحت الهيئة أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، فيما باشرت الجهات المختصة تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين في المطارين.

التحالف يعلن تدمير 82 هدفاً في اليمن

وفي تطور عسكري متصل بالهجمات، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، تنفيذ القوات المشتركة للتحالف هجوماً واسعاً استهدف مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن. وقال المالكي إن العملية أسفرت، وفق ما أورده التحالف، عن تدمير 82 هدفاً عسكرياً في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، موضحاً أن الأهداف شملت منشآت مرتبطة بالقدرات الصاروخية ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات للاتصالات ومخازن للصواريخ والأسلحة ومقرات تابعة للجماعة.

وأضاف أن العملية شملت تدمير 11 مخزناً للصواريخ الباليستية في مناطق جبلية بمحافظة صعدة، مشيراً كذلك إلى تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية قال إنها استخدمت في استهداف الرياض. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة «لن تمر دون حساب»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية عن بيانه.