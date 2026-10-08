دانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية، وطالت مطاري أبها والملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن سقوط قتلى وإصابة عدد من المدنيين، مؤكدة أن التصعيد الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها يمثل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها ككل.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان صدر (الخميس)، إن القاهرة تستنكر الاعتداءات التي طالت الأراضي السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة أي تهديدات من شأنها تعريض أمنها للخطر أو المساس باستقرارها. وشددت مصر على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، مع احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، في ظل ما تفرضه التطورات الأخيرة من مخاطر على الأمن والاستقرار الإقليميين.

مصر تتابع أوضاع مصابين مصريين

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية المصرية متابعة أوضاع المواطنين المصريين الذين أصيبوا جراء الهجمات، ووجهت القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية في الرياض بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة لمتابعة حالتهم وتقديم الدعم القنصلي اللازم. وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني، أمس (الأربعاء)، أسفر الاعتداء على مطار أبها الدولي عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، وإصابة 28 شخصًا، فيما أدى الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى وفاة مقيم سوداني وإصابة 8 أشخاص، بينهم مواطنون ومقيمون، من بينهم مصريان. وأوضحت الهيئة أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، فيما باشرت الجهات المختصة تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين في المطارين.

التحالف يعلن تدمير 82 هدفًا في اليمن

وفي تطور عسكري متصل بالهجمات، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، تنفيذ القوات المشتركة للتحالف هجومًا واسعًا استهدف مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن. وقال المالكي إن العملية أسفرت، وفق ما أورده التحالف، عن تدمير 82 هدفًا عسكريًا في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، موضحًا أن الأهداف شملت منشآت مرتبطة بالقدرات الصاروخية ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات للاتصالات ومخازن للصواريخ والأسلحة ومقرات تابعة للجماعة. وأضاف أن العملية شملت تدمير 11 مخزنًا للصواريخ الباليستية في مناطق جبلية بمحافظة صعدة، مشيرًا كذلك إلى تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية قال إنها استخدمت في استهداف الرياض. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة «لن تمر دون حساب»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية عن بيانه.

القاهرة: أمن السعودية جزء من أمن المنطقة

وتأتي الإدانة المصرية في إطار موقف القاهرة المعلن الداعم لأمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، إذ أكدت مصر في بيانها أن تهديد أمن المملكة واستقرارها لا يقتصر تأثيره على الداخل السعودي، وإنما يمتد إلى أمن واستقرار المنطقة بأكملها. كما دعت القاهرة إلى احترام قواعد القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها، بالتوازي مع تحرك قنصلي لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين المصابين في الهجمات.