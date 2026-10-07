دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بالتعاون مع وزارة التعليم، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الطلبة والطالبات السعوديين إلى التسجيل في الدفعة الرابعة من «برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي»، لدراسة مجالات علوم التقنيات والبيانات والذكاء الاصطناعي، في أفضل 50 جامعة مصنفة من أفضل جامعات العالم، وذلك لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وتشمل التخصصات في البرنامج: الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الروبوتات، تعلّم الآلة، التعلّم العميق، الرؤية الحاسوبية، معالجة اللغات الطبيعية، البيانات الضخمة، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي التوليدي، أمن المعلومات في الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب.

ويستهدف البرنامج الدراسة في أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، من أبرزها: معهد ماساتشوستس للتقنية، ومعهد كاليفورنيا للتقنية، وجامعات ستانفورد، وهارفارد، وأكسفورد، وكامبريدج، وبرينستون، وكورنيل، وييل، وكولومبيا، وبنسلفانيا، وشيكاغو، وكاليفورنيا في بيركلي ولوس أنجلوس، إلى جانب عدد من الجامعات والمعاهد العالمية المرموقة.

حزمة مزايا للمبتعثين

يهدف البرنامج إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة عالميًا في المجال، من خلال دعم ابتعاث الكفاءات الوطنية المؤهلة وتمكينها من المنافسة عالميًا، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما يسهم في تعزيز جودة الأبحاث العلمية للمبتعثين، وتوظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من المخرجات العلمية للمبتعثين في دعم مسيرة التنمية والابتكار في المملكة.

ويقدم البرنامج للمبتعثين حزمة من المزايا تشمل الإرشاد الأكاديمي، وإتاحة فرص بحثية بالتعاون مع جهات عالمية، ودعم فرص التوظيف والتدريب وريادة الأعمال، فضلاً عن الانضمام إلى المجموعات البحثية ورابطة مبتعثي الذكاء الاصطناعي.