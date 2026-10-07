أجابت الجوازات السعودية على استفسارات المستفيدين عقب إطلاق خدماتها الجديدة. وأوضحت على حسابها الرسمي في منصة (X) أنه يمكن للمواطنين إصدار جواز سفر «بدل مفقود» إلكترونيًا عبر منصة أبشر، بعد الإبلاغ عن فقدان جواز السفر واستكمال الإجراءات اللازمة.

وفي إجابة على سؤال مستفيد حول إمكانية السفر بالجواز المجدد حديثاً، نصحت الجوازات السائل بالتحقق عبر المنصة من حالة الجواز، فإن كان مفعلاً يمكن السفر به، وفي حالة عدم التفعيل يمكن إحضار الجواز السابق ومراجعة إدارات الجوازات أو المنافذ عند السفر لفحصه وتفعيل الجواز الجديد.وفي إجابة على ملاحظة مستفيد يرغب في السفر خلال مدة أقل من أسبوع ويرغب في تجديد جوازه، أبانت الجوازات أنه يمكن التجديد إلكترونيًا، وأشارت إلى أن خدمة التحقق من حالة الجواز تتيح للمواطنين معرفة حالة جواز السفر، وما إذا كان مفعّلاً أو غير مفعّل.