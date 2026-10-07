اختارت النجمة التايلندية وعضوة فرقة BLACKPINK ليزا إطلالة جريئة لحضور عرض دار Louis Vuitton لموسم ربيع وصيف 2027 ضمن أسبوع الموضة في باريس، لتظهر في الصف الأمامي إلى جانب عدد من أبرز الأسماء العالمية.

وجاءت الإطلالة بطابع مسرحي واضح، إذ ارتدت ليزا بلوزة سوداء بقصة ضيقة عند الخصر، تتزين بكشكشات ضخمة باللونين البنفسجي والأزرق امتدت حول منطقة الياقة والكتفين، قبل أن تتكرر التفاصيل نفسها عند الخصر بدرجات الأصفر والأزرق.

ولتحقيق توازن مع الحجم اللافت للجزء العلوي، نسّقت ليزا التصميم مع تنورة جلدية سوداء قصيرة جداً، كشفت عن الساقين ومنحت الإطلالة طابعاً أكثر حدة وعصرية، فيما أكملت التنسيق بحذاء أسود مدبب بكعب، وحقيبة سوداء صغيرة.

أما الإكسسوارات، فاختارت مجوهرات ذهبية من Louis Vuitton، تضمنت عقداً وأساور وخاتماً، لتضيف لمسات لامعة إلى الألوان الداكنة في الإطلالة.

ولم تبتعد ليزا في جمالياتها عن الطابع اللافت للملابس، إذ ظهرت بقصة شعر قصيرة مستوحاة من تسريحات الريترو مع غرة جانبية، فيما اعتمدت مكياجاً يركز على الآيلاينر المسحوب والشفاه الوردية الهادئة، في موازنة واضحة بين جرأة الأزياء ونعومة الوجه.