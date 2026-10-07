ألزمت وزارة التجارة السعودية المتاجر الإلكترونية بشروط صارمة في العقد الموقع مع المتسوق، تشمل بيانات واضحة للمتجر وخصائص المنتج أو الخدمة وإجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب ورسوم التوصيل.

و يلتزم المتجر الإلكتروني في العقد بتوضيح أحكام الدفع والدفعات المتكررة ومدة العقد وتاريخ انقضائه وبيانات الضمان وخدمات ما بعد البيع وقواعد الشحن والتوصيل وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.

كما اشترطت وزارة التجارة على المتجر الإلكتروني بيان حق المتسوق في إلغاء العقد والتكاليف المترتبة.

وتلزم قواعد وزارة التجارة المتجر الإلكتروني بحماية بيانات المستهلك وأي بيان يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك أو الوصول لها كما يلتزم بعدم استخدام بيانات المستهلك للدعاية والتسويق دون الحصول على موافقة منه.

كما لا يحق للمتجر الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا خلال المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل في عملية البيع وتقديم الخدمة كما يجب على المتجر الإلكتروني أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق حسابه في المتجر وإيقاف إرسال الإعلانات الترويجية إليه بطريقة واضحة وميسرة.