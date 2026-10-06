أعلن الفنان محمد إمام عن مشاركته في بطولة الفيلم السينمائي الجديد (الأساتذة) إلى جانب النجم أحمد السقا، معربًا عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه بالعمل معه، ومشوقًا جمهوره لتجربة فنية وصفها بأنها «غير مسبوقة».

وشارك إمام جمهوره عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) مجموعة من الصور جمعته بأحمد السقا، وكتب تعليقًا قال فيه: «كان حلمي أعمل مشهد أكشن مع أحمد السقا.. دلوقتي فرحتي ماتتوصفش إني هعمل معاه فيلم»، مضيفًا: «سعيد إني همثل في فيلم الأساتذة بطولة نجم العالم أحمد السقا».

وأكد إمام أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت، واعدًا جمهوره بعمل مختلف تمامًا، قائلاً: «استنوا فيلم ماحصلش زيه قبل كده إن شاء الله».

ويشارك في بطولة (الأساتذة) النجم محمد إمام، من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى، فيما يواصل إمام في الوقت نفسه تصوير فيلم (شمس الزناتي 2) الذي يضم نخبة من النجوم بينهم ياسمين رئيس، باسم سمرة، خالد أنور، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، ومحمود عبدالمغني، في معالجة جديدة للفيلم الكلاسيكي الشهير.

وكان آخر أعمال محمد إمام فيلم (صقر وكناريا) الذي جمعه لأول مرة بالنجم شيكو، وشارك فيه يسرا اللوزي ويارا السكري وانتصار، إلى جانب ضيوف الشرف نسرين أمين ودياب ومحمود عبد المغني، من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.