كشفت الفنانة الأردنية فيدرا تفاصيل الخلاف الذي وقع بينها والفنانة المصرية دينا زوجة المخرج الراحل سامح الباجوري، مؤكدة أن استمرار صداقتها بالباجوري عقب انفصالهما كان أحد أسباب الأزمة، مشيرة إلى أن علاقتهما تحولت بعد الطلاق إلى صداقة قوية.

زواج مرتين وانفصال

وتحدثت فيدرا عن علاقتها بالمخرج الراحل في تصريحات تلفزيونية، موضحة أنها تزوجته مرتين وانفصلت عنه في المرتين، قبل أن يرتبط بدينا بعد مرور 3 سنوات على الطلاق الثاني، وقالت: «أنا وسامح اتجوزنا مرتين واتطلقنا، وبعد الطلقة الثانية بـ3 سنين اتجوز دينا».

وأشارت إلى أن علاقتها بدينا لم تتطور إلى صداقة أو لقاءات مباشرة، موضحة أن كلًا منهما لم تحضر مناسبة زواج الأخرى، قائلة: «أنا وهي لم نتلاقى، لا هي عدت عليا في جوازتي، ولا أنا عديت عليها في جوازتها».

لماذا وقع الخلاف؟

وأوضحت فيدرا أن الأزمة بينها وبين دينا جاءت في ظل استمرار علاقتها بسامح الباجوري بعد انتهاء زواجهما، لافتة إلى أنه ظل من أقرب أصدقائها حتى بعد الانفصال، موضحة: «الخلاف بينا حصل، لأن سامح فضل صديقي المفضل بعد الطلاق، وفيه ناس دخلوا في دماغها حاجات مش صح».

وأكدت أن استمرار الصداقة بينها وبين الباجوري لم يكن امتدادًا للعلاقة الزوجية، وإنما جاء نتيجة طبيعة العلاقة التي جمعت بينهما بعد الانفصال.

موقفها من عدم الإنجاب

وفي سياق آخر، حسمت فيدرا موقفها من الإنجاب، مؤكدة أن عدم رغبتها في خوض تجربة الأمومة قرار شخصي اتخذته منذ طفولتها، ولا علاقة له بالزواج أو بالشريك، قائلة: «أنا مبخلفش من حد مش عايزة عيال، وده قراري من وأنا صغيرة».

وأوضحت أن موقفها من الإنجاب لم يكن قرارًا مستجدًا، بل قناعة راسخة لديها منذ سنوات، مؤكدة أنها لم تشعر برغبة في أن تصبح أمًا، ولا تشعر بالندم تجاه اختيارها.

آخر الأعمال

وشاركت فيدرا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «عين سحرية»، الذي جمعها بالفنانين عصام عمر، باسم سمرة، محمد علاء، فاتن سعيد، سماء إبراهيم ورباب ممتاز، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.