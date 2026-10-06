يظهر الحكم المغربي جلال جيد مجددًا في واجهة المباريات الكبرى، عندما يقود مساء اليوم (الثلاثاء) نهائي «خليجي 27» بين المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

ويحظى جيد بخبرة دولية لافتة، إذ شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2026، وقاد ثلاث مواجهات كحكم ساحة، من بينها مباراة ألمانيا وباراغواي في دور الـ32، ليكون أول حكم ساحة مغربي يقود مباريات في المونديال منذ نسخة 2002.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى جيد مهمة إدارة النهائي، على أن يعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، فيما يتولى الكويتي عبدالله جمالي مهمة الحكم الرابع، ومواطنه سعود الشمالي مهمة الحكم الخامس.

وتكتمل منظومة التحكيم في النهائي بحضور تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إذ يتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم الفيديو، بمساعدة الهولندي أروين بلانك والبحريني إسماعيل حبيب، فيما أسندت مهمة مقيم الحكام إلى العماني إبراهيم الحوسني.

وكان «الأخضر» قد بلغ المباراة النهائية بعد تجاوزه قطر بركلات الترجيح 3-2، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما حجز المنتخب الإماراتي مقعده في النهائي إثر فوزه على عمان بهدف دون مقابل.

وتمنح خبرة جيد في إدارة مباريات المونديال النهائي الخليجي بعدًا إضافيًا، في ظل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والإماراتي بحثًا عن التتويج بلقب «خليجي 27».