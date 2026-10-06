أكد منصور الموسى، لاعب المنتخب السعودي السابق، أن الأخضر يُعد من أفضل المنتخبات، مشيدًا بالمستويات التي قدمها خلال المباريات الماضية، وقدرته على فرض أسلوبه والاستحواذ على الكرة.



وأوضح الموسى أن فوز المنتخب السعودي في المباراة الماضية أمام منتخب قطر بركلات الترجيح جاء وسط حضور للتوفيق، معربًا عن تفاؤله بقدرة الأخضر على التتويج باللقب أمام المنتخب الإماراتي، ومؤكدًا أن حصد البطولة سيكون دفعة مهمة نحو الاستحقاقات القادمة.



وقال: «دول الخليج جميعها إخوة، ونبارك لمن يحقق البطولة، ونتمنى حظًا أوفر لمن لم يحالفه التوفيق، لكن أمنيتنا أن يكون اللقب سعوديًا بإذن الله».