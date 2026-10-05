سيطرت قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الإثنين)، على مدينة المخا غربي محافظة تعز، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري، أن القوات تمكنت، بإسناد جوي، من السيطرة على مدينة المخا عقب مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي التي كانت تسيطر على المدينة منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وأوضح المصدر أن المعارك دارت في عدد من المواقع المحيطة بالمدينة، واستخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وأسر عدد من عناصرها، فيما فر آخرون من أرض المعركة.

وأشار إلى أن القوات تواصل ملاحقة العناصر الحوثية، وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي جرى تحريرها وتأمينها، للتأكد من خلوها من أي جيوب للمليشيا.

وتأتي السيطرة على المخا في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة، بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، ضمن عملية «فجر اليمن» لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.