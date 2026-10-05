تشهد منطقة عسير توسعًا متسارعًا في مشاريع البنية التحتية للمياه، مع تنفيذ 78 مشروعًا بقيمة تتجاوز 4.5 مليارات ريال، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الإمداد المائي ورفع كفاءة الخدمات ومواكبة النمو السكاني والتنموي والسياحي الذي تشهده المنطقة.

وفي هذا السياق، بحث رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، مع الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير الدكتور عمرو بن حمود العمري، سبل تطوير البنية التحتية لقطاع المياه وتعزيز استدامته، بما يلبي احتياجات السكان ويدعم مستهدفات التنمية في المنطقة.

وتناول اللقاء أبرز مشاريع المياه الجاري تنفيذها، ودورها في ضمان استمرارية الإمدادات ورفع جودة الخدمات والتعامل مع الطلب المتزايد على المياه، إلى جانب دعم تنفيذ مخرجات استراتيجية منطقة عسير.

كما تفقد العبدالكريم عددًا من مشاريع منظومة المياه في المنطقة، التابعة لشركات حلول المياه ونقل المياه والمياه الوطنية، إلى جانب المؤسسة العامة للري، للوقوف على سير الأعمال ومستويات الإنجاز، والاطلاع على جهود الكوادر الوطنية في تنفيذ المشاريع وتشغيلها لخدمة سكان المنطقة ومختلف القطاعات.

وتضم منظومة المشاريع الجاري تنفيذها في عسير 78 مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ 4.5 مليارات ريال، إلى جانب إنجاز 6 مبادرات استهدفت تحسين خدمات المياه. وأسهمت مبادرات تطوير الخدمات في خفض متوسط زمن انتظار خدمات إيصال المياه اللاشبكية إلى ساعتين فقط.

وتفرض الطبيعة الجغرافية والجبلية لعسير تحديات خاصة على مشاريع المياه، إذ يصل ارتفاع بعض مناطقها إلى نحو 2,500 متر فوق سطح البحر، ما يستدعي حلولًا هندسية وتشغيلية متقدمة لضمان إيصال المياه بكفاءة إلى التجمعات السكانية المرتفعة، إلى جانب تعزيز فرص الاستفادة من الطاقة وإعادة استخدامها.

وشهدت المنطقة منذ عام 2023 توسعًا لافتًا في أطوال شبكات المياه، التي ارتفعت بنحو 120%، بالتزامن مع زيادة سعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنحو 15%.

ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة تغطية شبكات المياه في عسير 80% عند اكتمال المشاريع الحالية، بما يعزز جاهزية البنية التحتية ويدعم التوسع في المشاريع التنموية والسياحية التي تشهدها المنطقة.