فتحت وزارة التربية الكويتية تحقيقًا عاجلًا في واقعة تعرض عدد من طالبات المرحلة الثانوية لحالات اختناق داخل إحدى المدارس، في حادثة أثارت تساؤلات حول ملابسات ما جرى وأسباب تعرض الطالبات لهذه الأعراض، فيما أكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للمتابعة الصحية.

وأعلنت الوزارة، إحالة الواقعة إلى الجهات المعنية للتحقيق في تفاصيلها، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

وأكدت «التربية» أنها تتابع الحالة الصحية للطالبات بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن وزير التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي تابع الواقعة بصورة مباشرة، ووجّه مسؤولي الوزارة بالاطمئنان على الطالبات ومتابعة أوضاعهن الصحية، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الحادثة.

وشدد الوزير على ضرورة التحقيق الفوري في الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها وكافة التفاصيل المرتبطة بها، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تكشفه نتائج التحقيق.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي سلوك أو تصرف من شأنه المساس بأمن وسلامة البيئة التعليمية أو تعريض الطلبة والعاملين في المدارس للخطر، مشددة على أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة.

ولم يكشف البيان الرسمي اسم المدرسة أو العدد الدقيق للطالبات اللاتي تعرضن للحالات الصحية، فيما تداولت منصات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة رسميًا تشير إلى أن الواقعة حدثت في ثانوية أم الهيمان، وأن عدد الطالبات المتضررات بلغ العشرات، مع تداول مزاعم عن ارتباط الحادثة برش مبيدات حشرية.