أحالت نيابة شرق الإسكندرية المتهم (ك.م.ا) إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات تتولى محاكمته بتهمة قتل طليقته (غ.ف.ا) داخل مكتب محامٍ، وذلك بعد ثبوت وجود شبهة سبق الإصرار والترصد في الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مكتب محامٍ بدائرة القسم، لتبدأ الجهات المختصة إجراءات الفحص والمعاينة.

وكشفت التحقيقات أن خلافات زوجية سابقة كانت وراء الجريمة، إذ طالبت المجني عليها طليقها بمستحقاتها، ما دفع المتهم إلى إضمار نية الانتقام منها، وتتبع تحركاتها لفترة قبل تنفيذ مخططه. وتبين أنه تواصل مع محامٍ يدعى (م.ا.ف) طالبًا التوسط بينهما، قبل أن يستغل خلو المكتب ويُعد أدوات الجريمة مسبقًا، من بينها منشار وأكياس بلاستيكية.

وبحسب التحقيقات، باغت المتهم طليقته داخل المكتب وطعنها في الرقبة، ثم شرع في تقطيع أجزاء من جسدها، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة وضبطه والسلاح المستخدم. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته على ما نُسب إليه.



