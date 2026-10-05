تستعد جامعة السويس لاستضافة النسخة الثالثة من مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جداً، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2026، بالتعاون مع محافظة السويس ومؤسسة «مقام» للثقافة والإعلام، في خطوة تستهدف تعزيز حضور الفنون وصناعة السينما داخل البيئة الجامعية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل وفد إدارة المهرجان، لبحث الترتيبات الخاصة باستضافة الدورة الجديدة وآليات التعاون المشترك، بحضور رئيس المهرجان الدكتور أسامة أبو نار، ومدير المهرجان قدري الحجار، والمدير الإعلامي أحمد النجار، والمستشار القانوني ونائب مدير المهرجان محمد عبدالعزيز.

الافتتاح والختام في الجامعة

وكشف رئيس المهرجان الدكتور أسامة أبو نار أن جامعة السويس ستستضيف، بموجب بروتوكول التعاون المزمع توقيعه، حفلي افتتاح وختام الدورة الثالثة يومي 28 و31 أكتوبر، إلى جانب عدد من فعاليات المهرجان وعروض الأفلام والورش المتخصصة في صناعة الفيلم، بدءاً من الفكرة وصولاً إلى شاشة العرض.

وأكد أبو نار أن التعاون مع الجامعة يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة المهرجان، ويفتح المجال أمام شراكة تجمع بين الخبرات السينمائية والتدريب الأكاديمي.

السينما تدخل الحرم الجامعي

وناقش الجانبان آليات التعاون بين جامعة السويس ومؤسسة «مقام» للثقافة والإعلام، من خلال برامج علمية وتدريبية وثقافية، تتيح لطلاب الجامعة فرصاً للتدريب واكتساب الخبرات العملية في مجالات صناعة السينما والإنتاج الإعلامي.

ويستهدف التعاون تعزيز الصلة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وإشراك الطلاب في ورش وبرامج متخصصة مرتبطة بصناعة الأفلام القصيرة.

«قوة ناعمة» لبناء وعي الشباب

من جانبه، رحب رئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل باستضافة المهرجان، مؤكداً أن الفن يمثل إحدى أهم أدوات «القوة الناعمة» في بناء الوعي وتشكيل شخصية الشباب، وتنمية الحس الثقافي والإبداعي وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية.

وأشار إلى اهتمام الجامعة بالأنشطة الثقافية والفنية التي تمنح الطلاب فرصاً حقيقية للتعلم والتدريب، لافتاً إلى أن استضافة الفعاليات الكبرى تفتح أمامهم آفاقاً للتفاعل المباشر مع أصحاب الخبرات المهنية والإبداعية.

شراكة لتعزيز حضور السويس الثقافي

وأعرب وفد المهرجان عن تطلعه إلى تقديم نسخة متميزة من VS-FILM، مستفيداً من الشراكة مع جامعة ومحافظة السويس، بما يعزز الحضور الثقافي والفني للمدينة ويدعم المواهب الشابة وصناعة الأفلام القصيرة.