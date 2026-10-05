حسمت الفنانة المصرية رحمة محسن موقفها من المشاركة في موسم رمضان 2027، مؤكدة أنها لن تظهر خلال الموسم القادم في عمل درامي جديد ولن تشارك بصوتها في تقديم تتر أحد المسلسلات، نظراً لتركيزها خلال الفترة الحالية على مشروعها الغنائي الجديد، المتمثل في ألبوم «ملوش تاني».

خطة مختلفة

وكشفت رحمة محسن عن تفاصيل موقفها من الموسم الرمضاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان عبدالله في برنامج «أجمد 7» المذاع عبر «نجوم إف إم»، موضحة أن خطتها الفنية خلال الفترة الحالية تختلف عن الموسم الماضي، الذي شهد خوضها أولى تجاربها في التمثيل من خلال مسلسل «علي كلاي».

وأوضحت بأنها لن تشارك في موسم رمضان 2027، سواء من خلال عمل درامي جديد أو تقديم تتر غنائي لأحد المسلسلات، مشيرة إلى أن تركيزها الأساسي خلال هذه الفترة ينصب على ألبومها الغنائي الجديد «ملوش تاني»، مؤكدة بأن قرارها يأتي في إطار تركيزها على الغناء خلال العام الحالي، خاصة مع اقتراب الانتهاء من تفاصيل ألبومها الأول، الذي تعمل على طرح أغنياته تباعاً خلال الفترة القادمة.

العمل مع العوضي

وخلال حديثها عن خطتها الفنية القادمة، تطرقت رحمة محسن إلى إمكانية تكرار تعاونها مع الفنان أحمد العوضي خلال موسم رمضان 2027، خاصة بعد مشاركتهما معاً في مسلسل «علي كلاي» الموسم الماضي.

وأوضحت أنها لن تعمل مع أحمد العوضي في رمضان القادم، كما لن تشارك في تقديم تتر غنائي لمسلسله، مؤكدة في الوقت نفسه وجود عرض درامي آخر أمامها خارج الموسم الرمضاني. ولم تكشف عن تفاصيل المشروع الدرامي الجديد، سواء اسم المسلسل أو طبيعة الشخصية التي من المقرر أن تقدمها، كما لم تعلن عن أسماء المشاركين فيه أو موعد عرضه، ليظل العمل في مرحلة التفاصيل الأولية حتى الآن.