تسببت حلقات حكاية «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، في مواجهة قانونية بين أسر ضحايا المذبحة الشهيرة بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وصنّاع العمل، بعدما تقدم الأهالي بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبلاغ إلى النيابة العامة في بني مزار؛ اعتراضًا على المعالجة الدرامية للجريمة التي وقعت في 2005 وراح ضحيتها 10 أشخاص.

مراجعة المحتوى

وطالب الأهالي بمراجعة محتوى الحلقات معتبرين أن تناول الواقعة بهذه الصورة يمس مشاعر أسر الضحايا وكرامة ذويهم، إلى جانب مخاوفهم من تجدد الخلافات القديمة داخل القرية.

وقال نجل وشقيق اثنين من ضحايا المذبحة أبو بكر عبد الحميد شمس الدين، في شكواه، إن المسلسل أعاد إحياء أحزان العائلات بعد أكثر من 21 عامًا على الجريمة، مشيرًا إلى استخدام الأسماء الحقيقية لعدد من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتقديم الأحداث في سياق درامي ربطها بالسحر والشعوذة.

وأضاف العمل الدرامي قدم أسر الضحايا بصورة لا تعكس الحقيقة، محذرًا من أن استمرار عرضه قد يؤدي إلى تجدد التوتر بين عائلات الضحايا وأهالي المتهم الرئيسي، الذي صدر حكم ببراءته، رغم استمرار تمسك بعض الأسر باتهاماتها آنذاك.

بلاغ للنيابة

وفي مسار قانوني منفصل، تقدمت المحامية فاطمة الشهاوي ببلاغ إلى النيابة العامة في بني مزار ضد عدد من صناع المسلسل، من بينهم الفنان خالد الصاوي، المخرج أحمد نادر جلال، المنتج مجدي الهواري، والسيناريست هاني سرحان.

وتضمنت الاتهامات الواردة في البلاغ التشهير بالضحايا وأبنائهم، وإثارة الخوف بين أهالي القرية، وإعادة إشعال الخلافات بين العائلات، إلى جانب استغلال تفاصيل المذبحة لتحقيق مكاسب مالية من المشاهدات.

وأشار البلاغ إلى عدم حصول صناع العمل على موافقات كتابية من أسر الضحايا قبل تناول تفاصيل الجريمة وسير ذويهم، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا الأهالي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى فحص محتوى العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عرضه على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، مستندين إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.

مذبحة بني مزار

وتعود المذبحة إلى فجر 29 ديسمبر 2005، حين قُتل 10 أشخاص في عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، جنوبي مصر، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بسبب غموض ملابساتها حتى الآن.

وتعيد حكاية «ما لم يُحكَ عن بني مزار» تناول القضية دراميًا عبر ثلاث حلقات؛ ما أثار اعتراض أسر الضحايا ودفعها إلى التحرك قانونيًا اعتراضًا على طريقة عرض الواقعة.