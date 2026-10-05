وجه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني الوزراء ومسؤولي المؤسسات والهيئات الحكومية بتهيئة الظروف للعودة إلى المناطق التي تستعيدها القوات الحكومية، وشدد في تصريح له، اليوم (الإثنين)، على اتخاذ الترتيبات المالية والإدارية اللازمة لاستعادة انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.

السعودية .. السند الثابت لليمن وقيادته

وأشاد رئيس الوزراء بالموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان والحكومة والشعب السعودي الشقيق، مؤكداً أن المملكة كانت ولا تزال سنداً ثابتاً لليمن وقيادته الشرعية، وشريكاً أصيلاً في حماية أمنه واستقراره ودعم مؤسساته في أصعب المراحل.

وثمن الزنداني إسناد السعودية السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والإنساني المتواصل، مؤكداً أن هذه المواقف ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية اليمنية، وتجسد عمق الأخوة والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.

مسؤولية جديدة أمام مؤسسات الدولة



وأكد الزنداني أن التقدم الميداني الذي تحرزه القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، في عدد من الجبهات، وما رافقه من إعلان الانتقال إلى مرحلة التحرير، يفتح أمام مؤسسات الدولة مسؤولية جديدة تتمثل في مواكبة هذا التقدم بعمل حكومي منظم وسريع، وتحويل كل إنجاز ميداني إلى حضور فعلي للدولة وأمن واستقرار وخدمات وحياة طبيعية للمواطنين.



وأفاد بأن الحكومة ستعمل بالتوازي مع العمليات العسكرية على تهيئة مؤسسات الدولة للعودة إلى المناطق التي تستعيدها القوات الحكومية، وضمان عدم حدوث أي فراغ إداري أو خدمي، مشيراً إلى وضع الترتيبات اللازمة لاستعادة عمل الأجهزة المدنية والأمنية والخدمية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين حاجات المواطنين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي.

صرف رواتب موظفي الدولة ومعالجة المستحقات



وطالب رئيس الحكومة الوزارات والجهات الحكومية بإعداد خطط تنفيذية عاجلة مرتبطة بالتطورات الميدانية، تشمل الخدمات الأساسية، والصحة، والتعليم، والكهرباء والمياه، والطرق، والاتصالات، والإغاثة والحماية الاجتماعية. وأشار إلى الترتيبات المالية والإدارية اللازمة لاستعادة انتظام صرف رواتب موظفي الدولة ومعالجة المستحقات المتأخرة، وبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق المستعادة.