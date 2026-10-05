تدشن وزارة الثقافة، (الأربعاء) القادم، معرض «ربع تُون»، الذي يقام في مركز فناء الأول حتى 7 نوفمبر القادم، ويقدم تجربة فنية حسية تستكشف التداخل بين الموسيقى والفن التشكيلي، وتتأمل كيفية تحوّل الصوت إلى أعمال بصرية.

ربع تون

ويُعد معرض «ربع تُون» مشروعاً فنياً من ابتكار الفنان نصير شمّة، وتقوم تجربته على توظيف نشارة الأخشاب وبقاياها الناتجة عن صناعة آلة العود في أعمال تشكيلية تنقل المادة من وظيفتها التقليدية إلى تكوينات بصرية تستحضر الصوت والمقام والإيقاع. وجاء اسم المعرض من مصطلح «ربع النغمة»، بوصفه أحد عناصر الموسيقى العربية.

برنامج متنوع

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع، يضم جلسات حوارية بمشاركة فنانين وباحثين تتناول علاقة الصوت بالمكان والذاكرة والهوية، إلى جانب تجربة تفاعلية تثري رحلة الزائر وتوسّع أبعاد التجربة الفنية للمعرض.

ويستقبل المعرض زواره من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً طيلة أيام الأسبوع، فيما يفتح أبوابه (الجمعة) من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً. ويُتاح الدخول لعامة الزوار عبر التسجيل المسبق من خلال منصة «ويبوك»، وفقاً للطاقة الاستيعابية للموقع.

ويأتي تنظيم معرض «ربع تُون» ضمن سعي وزارة الثقافة إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية 2030، من خلال إتاحة تجارب ثقافية مبتكرة للجمهور، وتوفير منصات إبداعية تلتقي فيها الفنون، بما يتيح حواراً ثقافياً فاعلاً بين الفنان والمجتمع.