كشفت مصادر عسكرية يمنية لـ«عكاظ» وصول طلائع الجيش اليمني ظهر اليوم (الإثنين) إلى تخوم مديريتي المخا والوازعية، فيما تجري حالياً محاصرة المليشيا الحوثية التي فرت إلى سلسلة جبال النار ومعسكر خالد بن الوليد.



وأوضحت المصادر أن الجيش يقف على بُعد 5 كيلومترات من مدينة المخا، بعد تطويقها من عدة اتجاهات، فيما تتجه قوات أخرى نحو مديرية الوازعية لتحريرها، مؤكدة أسر المئات من المسلحين الحوثيين، بعد أن لجأ بعضهم إلى البحر قبل أن يسلموا أنفسهم حفاظاً على حياتهم.



وقالت المصادر إن خسائر المليشيا الحوثية بلغت المئات، مشيرة إلى اغتنام أسلحة ومعدات وآليات عسكرية ومدرعات بأعداد كبيرة.



من جانبه، قال قائد اللواء 33 عمالقة، العميد أبو محسن الداوودي اليافعي، في تصريحات صحافية، إن «قواتنا تطوق مدينة المخا وتفرض حصاراً شاملاً في هذه اللحظات على مخارج ومداخل المدينة، ونسعى لتأمين المدنيين، ومن ثم اقتحام مواقع المليشيات وتحريرها في الساعات القادمة».



وأشار إلى أن القوات تعمل حالياً وفق خطة مدروسة، تعطي الأولوية القصوى لتأمين المدنيين والحفاظ على سلامتهم داخل المدينة.



وفي محافظة تعز، قال شهود عيان إن المليشيا الحوثية شوهدت وهي تفر من عدد من القرى، بعد النجاحات التي تحققت في الساحل الغربي، فيما تواصل القوات تقدمها بعد قطع خطوط إمداد المليشيا ومحاصرتها في عدد من القرى جنوب المحافظة وتطهير الطريق الرابط بين التربة وعدن.



وفي محافظة مأرب شرق اليمن، قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة حققت تقدماً جديداً في الجبهة الجنوبية، وتمكنت من السيطرة على موقعي الفليحة وقرون البور، عقب مواجهات مع المليشيا الحوثية.