لفتت المغنية الأمريكية ريهانا الأنظار خلال ظهورها في باريس بتفصيلة جمالية جريئة تمثلت في استخدام اللون الأحمر داخل خط العين السفلي، في اختيار ابتعد عن درجات الكحل التقليدية، ومنح إطلالتها لمسة أكثر حدة وجرأة.

وجاءت الإطلالة مع أظافر باللون الأحمر نفسه، في تنسيق واضح بين المكياج والأظافر، بينما حافظت على بقية تفاصيل المكياج بأسلوب هادئ نسبياً، ليبقى التركيز منصباً على العينين.

ويعيد هذا الاختيار الألوان الجريئة إلى منطقة العين، بعد سنوات من هيمنة الأسود والبني والدرجات الترابية على إطلالات المكياج اليومية.

ولا يقتصر التوجه على الأحمر، إذ بدأت الألوان الباردة مثل الأزرق والبنفسجي تظهر أيضاً كخيارات لافتة لتحديد العين وإبرازها.

ويمنح الكحل الملوّن مساحة أكبر للتجربة، إذ يمكن اعتماده بخط رفيع داخل العين لإضافة لمسة بسيطة، أو رسمه على امتداد خط الرموش للحصول على حضور أكثر وضوحاً، فيما يساعد اختيار درجة واحدة متناسقة مع لون الأظافر أو الملابس على جعل الإطلالة أكثر ترابطاً.

وبظهور ريهانا بهذا الأسلوب، يبدو أن الكحل لم يعد مجرد خطوة تقليدية لإبراز العين، بل يتحول إلى عنصر لوني أساسي في الإطلالة، خصوصاً لمن تبحث عن تغيير واضح دون الحاجة إلى مكياج كامل وجريء.