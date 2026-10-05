دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى (السبت) القادم.

وأوضح مركز الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، إلى جانب رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، فيما تشهد الليث والقنفذة أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.

وأشار المركز إلى تأثر مناطق جازان وعسير والباحة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، فيما تشهد مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.