أثارت المديرة التنفيذية في شركة (نيورالينك) شيفون زيليس، جدلًا واسعًا بعد إعلانها عبر منصة (إكس) أنها لم تعد ضمن دائرة حياة الملياردير إيلون ماسك، في خطوة فسّرها متابعون بأنها تشير إلى انفصال بين الطرفين.

وجاء تصريح زيليس بعد أن لاحظ مستخدمون أن ماسك ألغى متابعته لها على المنصة، وهو ما دفعها إلى توضيح أن الأمر حدث بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات، مؤكدة أنها لم تتلق إشعارًا مسبقًا بشأن التغيير في العلاقة.

وأعربت زيليس عن رغبتها في استمرار الصداقة بينهما، مشيرة إلى أنهما سيواصلان التعاون في تربية أطفالهما الأربعة: التوأمان سترايدر وأزور المولودان عبر التلقيح الاصطناعي، إضافة إلى أركاديا وسيلدون لايكرجوس، مؤكدةً امتنانها لهم.

ولم يصدر أي تعليق من إيلون ماسك حول الموضوع حتى الآن، فيما تواصل منشورات زيليس إثارة تفاعل واسع على المنصة، وسط تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الطرفين ومستقبل ارتباطهما العائلي.