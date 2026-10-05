تنسج الكاتبة أروى بنت محمد الحكمي، في روايتها "حلم إيتوس" عالمًا فانتازيًا تتشابك فيه الخيانة والوفاء، وتحكمه السلطة وتتنازع فيه الولاءات، يأخذ الكتاب القراء إلى أجواء الحضارة الإغريقية القديمة، إذ يقف ولي العهد في مواجهة والده الملك، بعدما قرر ألا يظل متفرجًا على الظلم الذي يطال شعبه.

مواجهة الظلم والقهر

تتمحور الرواية حول إيتوس، ولي العهد الذي يحمل تصورًا مختلفًا لمستقبل مملكته، ويجد نفسه أمام سلطة والده التي تمثل بالنسبة إليه مصدرًا للظلم والقهر. وبينما يزداد إيمانه بضرورة التغيير، يبدأ في التحرك بمساندة عدد من الجنود والأصدقاء الذين يشاركونه حلمه، لتتحول المواجهة تدريجيًا من خلاف داخل القصر إلى صراع على مستقبل الإمبراطورية. ولا تبدو مهمة إيتوس سهلة؛ فمواجهة الملك تعني الدخول في طريق محفوف بالمخاطر، كما أن الثقة بمن حوله تصبح اختبارًا مستمرًا، خصوصًا مع اتساع دائرة الصراع وتشابك المصالح. تحالفات تتغير وخيانات تقلب الموازين.

تمنح الحكمي عالم الرواية مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع أدوارها مع مسار إيتوس، من بينها ألكساندروس، وطانيوس، وسولون، وهادريان، وأركون، وآلني، إلى جانب شخصيات أخرى مثل كاليجولا وبوروس.

ومن خلال هذه الشخصيات، تتشكل شبكة من العلاقات والتحالفات التي لا تبقى ثابتة، إذ يختبر الصراع حقيقة الولاء، ويكشف مواقف الشخصيات عندما تصبح مصالحها ومعتقداتها على المحك.

فالصداقة تواجه الاختبار، والوفاء يصبح موقفًا لا مجرد كلمة، بينما تستطيع الخيانة أن تغير اتجاه الأحداث وتدفع الشخصيات إلى خيارات لم تكن مستعدة لها. وفي خضم ذلك، لا يغيب الجانب الإنساني عن الرواية؛ فالشخصيات لا تتحرك بدافع الصراع على السلطة وحده، بل تحركها أيضًا مشاعر الحب والخوف والطموح والرغبة في حماية من يؤمنون بهم.

حلم شخصي وقضية شعب

يحمل عنوان الرواية مفتاحًا أساسيًا لفهم رحلة بطلها؛ فـ«حلم إيتوس» لا يتوقف عند رغبة ولي العهد في تغيير واقعه، بل يتسع ليصبح حلمًا مرتبطًا بمصير شعب بأكمله.

ومع تقدم الأحداث، يتحول السعي إلى العدالة إلى مسؤولية تتطلب مواجهة السلطة وتحمل تبعات القرارات.

وتضع الرواية شخصياتها أمام سؤال جوهري: ماذا يمكن أن يفعل الإنسان عندما يصبح تحقيق العدالة مرتبطًا بالتضحية؟ وهل يستطيع الحلم أن يستمر عندما يدفع صاحبه ثمنه؟ ومع تصاعد المواجهات، تتكشف تدريجيًا حقيقة الطريق الذي اختاره إيتوس، وتصل الأحداث إلى لحظات حاسمة يصبح فيها التراجع أكثر صعوبة، فيما تتحدد مصائر الشخصيات وفق مواقفها وخياراتها.

وتقدم «حلم إيتوس» عالمًا يجمع الفانتازيا والدراما والصراع السياسي، وتوظف من خلاله الكاتبة مفاهيم الظلم والعدالة والولاء والخيانة والتضحية، في حكاية يظل فيها الحلم المحرك الأساسي للأحداث، والسؤال الأبرز: هل يمكن لحلم واحد أن يغير مصير إمبراطورية كاملة؟