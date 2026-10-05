فيما أطلقت القوات اليمنية عملية واسعة من أجل استعادة سيادة الدولة وكافة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، كشفت مصادر يمنية عسكرية مطلعة، اليوم (الإثنين)، أن قوات العمالقة ودرع الوطن تتقدمان في محيط باب المندب.

وأكدت المصادر أن قوات العمالقة ودرع الوطن استعادت السيطرة على منطقة ذوباب بغطاء جوي.وأوضحت أنالقوات تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في ذوباب قرب باب المندب، وتقتربان من قطع خط إمداد الحوثي إلى ذوباب بشكل كامل.



ماذا تعرف عن «ذوباب»؟



تبلغ مساحة مديرية ذوباب (المعروفة أيضاً بـ مديرية باب المندب) نحو 1,557 كيلومتراً مربعاً. وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة تعز على شواطئ البحر الأحمر ومضيق باب المندب. و تُعرف رسمياً أو محلياً بـ مديرية باب المندب (أو ذو باب)، وتضم جزيرة ميون (بريم).



وتتميز بموقع استراتيجي عالمي لاحتوائها على مضيق باب المندب وتضم أنشطة حيوية مثل الصيد البحري والزراعة.



وأعلنت القوات اليمنية تنفيذ أكثر من ألف عملية ضد الحوثيين خلال ساعات. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي في بيان إن القوات نفّذت 1122 عملية استهداف دقيقة ضد مرابض المدفعية والراجمات، والتحصينات الدفاعية، وطرق الاقتراب والدفع، وخطوط ووسائل الإمداد، والتعزيزات والتحشيدات القتالية، وهيئات حاكمة، ومراكز القيادة والسيطرة التابعة لمليشيا الحوثي.



صعدة والجوف وتعز والساحل



وأكد أن تلك الاستهدافات طالت محاور مختلفة من جبهات صعدة والجوف وتعز والساحل. وأضاف أن العمليات تنوعت بين الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة. وأشار المتحدث إلى أن تلك الاستهدافات أسفرت، وفق الحصيلة الميدانية، عن مقتل 1747 من عناصر المليشيا، وتدمير 364 آلية ومعدة ووسائل نقل وإمداد عسكرية. وشدد على أن القوات المسلحة ستواصل تنفيذ مهامها بثبات، في معركة التحرير واستعادة أراضي الدولة ومؤسساتها. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن أمس (الأحد) إطلاق عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وجاءت العملية بعد تصعيد الحوثيين هجماتهم الشهر الماضي على القوات اليمنية وتقدمهم نحو ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب، الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط.