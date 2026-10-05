أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، تنفيذ 1122 عملية استهداف ضد مواقع وتجمعات وتعزيزات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات القتال، مؤكداً أن العمليات أسفرت، وفق الحصيلة الميدانية للجيش، عن تحييد 1747 عنصراً وتدمير وإعطاب 364 آلية ومعدة ووسيلة نقل وإمداد عسكرية.

وقال النزيلي، إن العمليات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإعلان القوات المسلحة بدء «معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي»، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية على مختلف المحاور والجبهات وفق الخطط المعتمدة.

استهداف مواقع القيادة والإمداد

وأوضح أن عمليات الاستهداف طالت مرابض المدفعية والراجمات والتحصينات الدفاعية وطرق الاقتراب والدفع وخطوط ووسائل الإمداد، إضافة إلى التعزيزات والتحشيدات القتالية والهيئات الحاكمة ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين.

وبحسب المتحدث العسكري، توزعت العمليات على محاور وجبهات صعدة والجوف وتعز والساحل.

وأشار إلى أن القوات استخدمت في عملياتها الطيران الحربي والطائرات المسيّرة والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة.

وأكد النزيلي أن القوات المسلحة اليمنية تواصل تنفيذ مهامها ضمن العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة الأراضي ومؤسسات الدولة وبسط سيادتها عليها.