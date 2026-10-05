قُتل شخصان وأصيب 35 آخرون في إطلاق نار جماعي أمس (الأحد)، خلال حفل شعبي في مدينة فيينا بولاية جورجيا الأمريكية، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وأعلن مكتب التحقيقات في جورجيا (GBI) أن الحادث وقع أثناء تجمع في أحد الأحياء بشارع «باين»، بينما كان عناصر من مكتب مأمور مقاطعة دولي يقومون بدوريات في المنطقة.

وفور سماع إطلاق النار، تحرك عناصر الأمن إلى الموقع، حيث عثروا على عدد من المصابين بالرصاص، كما عُثر على شخصين قتيلين في جزء آخر من الشارع، ونُقل المصابون إلى مستشفيات عدة في المنطقة لتلقي العلاج.

أكثر من 50 طلقة

وقال مأمور مقاطعة دولي كريغ بيفي إن أكثر من 1000 شخص كانوا موجودين في الحفل عندما اندلع إطلاق النار، مشيراً إلى إطلاق أكثر من 50 رصاصة في موقعين متقاربين.

وأضاف أن إطلاق النار استمر حتى بعد تحرك عناصر الأمن، فيما جعل العدد الكبير من الموجودين في المكان من الصعب تحديد مصدر الرصاص على الفور.

وتراوحت أعمار المصابين بين 14 و51 عاماً، وتفاوتت حالاتهم بين الحرجة والمستقرة. وأوضحت السلطات أن غالبية المصابين تعرضوا لإطلاق النار، فيما أصيب آخرون خلال الفوضى التي أعقبت الحادث.

الكشف عن هوية القتيلين

وحددت السلطات هوية القتيلين وهما جاكيفيون جاكسون (21 عاماً) من كورديل، وماكاليب جاكسون (23 عاماً) من هوكينزفيل.

ومن المقرر إخضاع جثمانيهما للتشريح في مكتب الفحص الطبي التابع لمكتب التحقيقات في جورجيا.

التحقيقات مستمرة

ولم تعلن السلطات حتى الآن القبض على أي مشتبه به، كما لم تحدد الدافع وراء إطلاق النار أو عدد الأشخاص الذين أطلقوا النار، فيما يواصل المحققون مقابلة الشهود وجمع الأدلة لتحديد المسؤولين.

وأكدت السلطات عدم وجود معلومات تشير إلى استمرار تهديد للسكان، بينما يستمر مكتب التحقيقات في جورجيا بالتعاون مع الجهات الأمنية المحلية في التحقيق في الحادث.