أضاء جسم سماوي شديد السطوع سماء العاصمة الليبية طرابلس وعدد من مدن غرب ليبيا، ليل (الأحد)، مخلفاً مشهداً لافتاً وثقته مقاطع فيديو متداولة، بالتزامن مع سماع دوي قوي أثار تساؤلات بين السكان حول احتمال سقوط نيزك على الأراضي الليبية.

وشوهد الجسم المضيء في مناطق عدة، بينها طرابلس ومصراتة وزوارة، فيما أفاد سكان بسماع دوي قوي عقب ظهوره، وتحدث آخرون عن شعورهم بهزة خفيفة.

«الاستشعار عن بعد» يحسم طبيعة الجسم

وأوضح المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن الجسم المحترق الذي ظهر في سماء العاصمة عبارة عن شهاب، موضحاً أن الظاهرة تحدث عندما يدخل جرم سماوي صغير، مثل حجر نيزكي أو جزء من مذنب، الغلاف الجوي للأرض بسرعة عالية جداً.

وأشار المركز إلى أن الاحتكاك الشديد بالهواء يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجرم واحتراقه، ما يجعله يظهر بسطوع شديد ويترك خلفه ذيلاً ملتهباً أو مساراً مضيئاً، وهي السمات التي ظهرت في المقاطع المتداولة.

هل سقط نيزك على الأرض؟

ورغم انتشار وصف الحادثة على منصات التواصل بأنها «سقوط نيزك في ليبيا»، لم تعلن الجهات المختصة حتى الآن العثور على شظايا نيزكية أو تحديد موقع ارتطام على سطح الأرض.

وأوضح المركز الليبي أن بعض المشاهد المشابهة قد تنتج أيضاً عن دخول حطام فضائي إلى الغلاف الجوي، مثل أجزاء من أقمار صناعية أو صواريخ قديمة، واحتراقها أثناء العودة إلى الأرض.

وبذلك يبقى الوصف العلمي المؤكد حتى الآن أن ما شوهد فوق ليبيا كان شهاباً مضيئاً في الغلاف الجوي، وليس نيزكاً ثبت وصوله إلى سطح الأرض.